Erzurum\'da Gıda Denetimleri Devam Ediyor

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler devam ediyor.

09 Mayıs-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında; 287 denetim yapılmış olup denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 2 idari yaptırım kararı uygulandı.. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 4 adet numune alındı.

Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile gelen 7 başvuru değerlendirildi. - ERZURUM