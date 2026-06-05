Hayat boyu öğrenme haftası şenlikleri Erzurum\'da başladı

Milli Eğitim Bakanlığının himayelerinde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün planlamaları ve Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri ile Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 2026 Yılı Hayat Boyu Öğrenme Haftası Şenlikleri Açılış Programı, Çifte Minareli Medrese'de gerçekleştirildi.

Tarihi mekanın eşsiz atmosferinde düzenlenen programda, hayat boyu öğrenme faaliyetleri kapsamında kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru eserler sergilendi. Geleneksel el sanatlarından modern tasarımlara kadar birçok çalışmanın yer aldığı sergi, ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Programda yapılan konuşmalarda, öğrenmenin belirli bir yaşa, zamana veya mekana bağlı olmadığı vurgulanırken; halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinin bireysel gelişimin yanı sıra kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli bir görev üstlendiğine dikkat çekildi.

Hayat Boyu Öğrenme faaliyetleri kapsamında Erzurum genelinde açılan 4 bin 780 kursta eğitim alan yaklaşık 91 bin kursiyerin ürettiği eserler, şenlikler kapsamında vatandaşların beğenisine sunuldu.

Açılış programına; Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Celal Çelik, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Teoman Kümbet, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Orhan Beyazlı, il ve ilçe milli eğitim yöneticileri, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklerle, bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine katkı sunan çalışmaların tanıtılması, üretim kültürünün desteklenmesi ve kültürel değerlerin yaşatılması amaçlanıyor. Erzurum'da hayat boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda sürdürülen çalışmalar, her yaştan vatandaşın eğitimle buluşmasına ve üretime katılmasına katkı sağlamaya devam ediyor. - ERZURUM