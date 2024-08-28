Erzurum\'da heyelan çalışmaları sırasında ev ve iş yerlerine kaya parçaları düştü

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Erzurum'un Uzundere ilçesinde heyelan riskini azaltmak amacıyla sanayi bölgesinin arkasında başlatılan taş duvar inşa çalışmaları sırasında ev ve iş yerlerine kaya parçaları düştü.

Uzundere ilçesinde yaşanan heyelan, sanayi bölgesinde hasara yol açmıştı. Bölgede heyelan riskini azaltmak için çalışmalar başlatıldı. Ancak iş makinelerinin çalışması sırasında kopan kaya parçalarıyla taşlar ev ve iş yerlerine isabet etti. Ev ve iş yerlerinde hasar oluştu.

Duruma tepki gösteren bölge sakinleri, çalışmalardan dolayı evlerinden ve iş yerlerinden çıkmak durumunda kaldıklarını belirtip daha dikkatli olunmasını ve önlem alınmasını istedi. - ERZURUM