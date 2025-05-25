Erzurum'da Heyelan: Tortum Şelalesi Tehdit Altında

(ERZURUM) - Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde, Türkiye'nin önemli doğal güzelliklerinden Tortum Şelalesi'nin 50 metre aşağısında heyelan meydana geldi. Toprak kaymasından sonra zemin yaklaşık 12 metre yer değiştirdi. Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, "Tarım arazilerinde ciddi tahrip var. Bir kısım elektrik kesintileri de var. Yetkililerle bu arızaları gidermeye çalışıyoruz. AFAD'ın öngörülerine ve raporlarına göre durum alacağız" dedi.

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde heyalan oluştu. Yıllardır risk bulunan bölgede yaşanan heyelan nedeniyle bazı evler yıkılma eşiğine geldi. Bir ev, yerinden 2 metreye yakın kayarak yan durdu. Yolların yarıldığı bölgede ayrıca çok sayıda ev, arazi ve sera ciddi zarar gördü. Bazı vatandaşların seraları tamamen suya gömüldü.

Bölgede, elektrik, içme suyu hatları ve telefon şebekeleri zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye Devlet Su İşleri (DSİ), Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, kolluk kuvvetleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Yer yer devam eden heyelan nedeni ile bölge halkı tedirginlik yaşıyor. Olası yeni bir heyelanın, çevredeki yerleşim yerlerinin yanı sıra her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Tortum Şelalesi'ni de tehdit edebileceği belirtiliyor.

Vatandaşlar, doğa harikası bu bölgenin daha fazla zarar görmemesi ve can kaybı yaşanmaması adına yetkililerden acil önlem alınmasını talep ediyor.

Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, zemin kaymasının dün akşam saatlerinde başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kaymakamımızla birlikte tespitlerimizi yaptık. DSİ, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve AFAD ekipleri de durum tespiti yapacak. Onların yapacağı çalışmalar sonucunda öngörülen koruma önlemlerini takip edeceğiz. Bahçeler, seralar ve bazı konutlarda zararlar var. Tarım arazilerinde ciddi tahrip var. Bir kısım elektrik kesintileri de var. Yetkililerle bu arızaları gidermeye çalışıyoruz. AFAD'ın öngörülerine ve raporlarına göre durum alacağız."