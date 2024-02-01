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Erzurum'da İkinci dönem eğitim tedbirleri ve okul güvenliği toplantısı yapıldı.

2023-2024 Eğitim-Öğretim ikinci yarı yılının 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak olması nedeniyle öğrencilerin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitimlerini sürdürebilmesi, okul çevrelerinde ve trafikte güvenliğin sağlanmasına yönelik alınan koruyucu ve önleyici tedbirlerin değerlendirildiği "2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı İkinci Dönem Eğitim Tedbirleri ve Okul Güvenliği" toplantısı, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Orkun Yücelli, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Serkan Akbaba, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Sağlık İl Müdürü Gürsel Bedir, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu, Yeşilay Şube Başkanı Emirhan Tanay, merkez ilçelerin milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, okul kantin işletmecileri ile servis şoförleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, "Çocuklarımızın daha iyi, daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmesi, onların tüm kötü alışkanlıklardan korunması ve uzak tutulması için almış olduğumuz tedbirlere ek ilave tedbirleri değerlendirmek için yaptığımız bu toplantının hayırlı ve verimli geçmesini temenni ediyorum. Bizim öncelikli meselemiz eğitim. Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız. Bu konuda ilgili tüm kurumlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakta ve denetimler sıkı bir şekilde yürütülmektedir." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ise konuşmasında "5 Şubat 2024 Pazartesi günü il genelinde bin 363 okulumuzda 166 bin 623 öğrencimizle 12 bin 386 öğretmenimizle 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi ikinci yarı yılına başlayacağız. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitimlerini sürdürebilmesi, okul çevrelerinde ve trafikte güvenliklerinin sağlanmasına yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her türlü tedbiri almış bulunmaktayız. 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi ikinci yarı yılının başta öğrencilerimiz olmak üzere, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor; sunmuş oldukları değerli katkılar nedeniyle tüm paydaşlarımıza şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın sunumlarının ardından İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Orkun Yücelli, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Serkan Akbaba tarafından okulların ve öğrencilerin güvenliği, bağımlılıkla mücadele, okul güvenlik kameralarının kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilmesi, okul servis araçlarının ve internet kafelerin denetimi, okul sağlığı ve kantin denetimleri gibi konularda alınacak tedbirler ile paydaş kurumlarla yürütülecek ortak çalışmalar hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Toplantı, gündemi oluşturan konuların değerlendirilmesi ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - ERZURUM