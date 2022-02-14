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Erzurum'da "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirme" projesi ihtiyaç analiz çalışması - Son Dakika

Erzurum'da "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirme" projesi ihtiyaç analiz çalışması

14.02.2022 16:53
Erzurum'da "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirme" projesi ihtiyaç analiz çalışması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirme" Projesi kapsamında Erzurum'da eğitim ihtiyaç analiz çalışması yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirme" Projesi kapsamında Erzurum'da eğitim ihtiyaç analiz çalışması yapıldı.

ASH il Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programa ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, Ticaret İl Müdürü Fatma Demir, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Sosyal Çalışmacısı Kübra Çizik ve kadın kooperatif temsilcileri katıldı.

ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, burada yaptığı konuşmada kadın kooperatiflerinin kadınların güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, analiz çalışmasıyla kooperatiflerin daha etkin çalışacağını ifade etti.

Erzurum'da 16 kadın kooperatifinin bulunduğunu belirten İlbaş, " Kadınların işgücüne katılımında ve kadın girişimciliğinin desteklenmesinde etkili bir model olan kadın kooperatiflerinin yaygınlaştırılması, teknik kapasitesinin artırılması çalışmaları Bakanlığımız Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde yürütülüyor. Kadın kooperatifçiliği; kadınların sermayeye erişim, yer kiralama, üretim sürecinde ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetleri, üretim ve pazarlama gibi kritik alanlarda kadınlara önemli fırsatlar sunuyor. Kadın dayanışması ve kadının özgüvenini artıran etkisiyle bugün ekonomik kalkınmanın merkezi haline gelen kooperatifçilik çalışmaları iyi uygulama örnekleriyle kadınlara ilham kaynağı oluyor" dedi.

Ticaret İl Müdürü Fatma Demir ise kadın kooperatiflerine her fırsatta desek verdiklerini belirterek, ihtiyaç analiz çalışmalarının bu alandaki başarıyı artıracağını ifade etti.

Konuşmaların ardından "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirme" Projesi Araştırmacı Uzmanları Senem Elçin Berber ve Nilüfer Dersan kooperatif temsilcileriyle ihtiyaçlar konusunda görüşmeler gerçekleştirdiler. - ERZURUM

Erzurum'da Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirme projesi ihtiyaç analiz çalışması

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Fatma Demir, Kooperatif, Ticaret, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum'da 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirme' projesi ihtiyaç analiz çalışması - Son Dakika


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