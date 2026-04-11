Yoğun Kar Yağışı Erzurum'u Beyaza Bürüdü

(ERZURUM) – Erzurum, etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünürken; kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Yoğun yağış nedeniyle şehir merkezinde kazalar meydana gelirken, kırsaldaki yaklaşık 100 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yetkililer buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

Erzurum'da nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Soğuk hava dalgasının birkaç gün daha süreceği belirtildi. Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi; bazı ana arterlerde trafik kazaları meydana geldi ve yollar kısa süreli kapandı. Dün akşam başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Palandöken ile Dadaşkent bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme kazalar ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, ulaşım yeniden sağlandı. Erzurum genelinde yaklaşık 100 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolları açma çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji, yağışın aralıklarla sürebileceğini bildirdi. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, zirai don ve yüksek kesimlerde çığ riskine karşı uyarı yapıldı.