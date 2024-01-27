Erzurum\'da Kar Yağışı Sonrası Vatandaşlara Sıcak Çorba İkramı

Erzurum'da etkili olan kar yağışı sonu yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Türk Kızılay Erzurum Afet Müdahale Ekiplerince yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda bekletilen araçlardaki vatandaşlara sıcak içecek ve yiyecek ikramında bunuldu.

Erzurum - Bayburt karayolu Kop dağı mevkiinde ve Erzurum - Bingöl karayolu Çat Kirişli mevkiinde etkili olan buzlanma nedeniyle araçlar ilçe girişlerinde bekletildi. Ekipler araçlarda bekleyen vatandaşlara sıcak çay ver çorba ikramı yaptı.

Erzurum - Bingöl ve Erzurum - Bayburt karayolunda zincirsiz ağır vasıtalar bekletilirken sabah 06.00 itibariyle tüm yollar ulaşıma açıldı. Karayolları ekipleri çevre illerle olan ulaşım ağında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ERZURUM