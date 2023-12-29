Erzurum\'da Kazak öğrencilerin kültür buluşması düzenlendi

Erzurum'da öğrenim gören Kazak öğrenciler, ülkelerinin kültürünü ve geleneklerini tanıtmak için bir etkinlik düzenledi.

Erzurum'da gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen "Üniversite Genç Ofisler Kültür Buluşmaları" çerçevesinde Kazakistan Kültür Buluşması gerçekleştirildi. Yakutiye Gençlik Merkezi'ne bağlı Erzurum Teknik Üniversitesi Genç Ofisi tarafından düzenlenen programda, Erzurum'da öğrenin gören 20 Kazak öğrenci ve akademisyen tarafından Kazak kültürüne ait gelenekler tanıtıldı. Programda Kazak yemekleri ve içecekleri ikram edildi.

"Kazaklar bizim akrabamız"

Programa katılan Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, "Biz konuksever bir milletiz. Vatanımıza iyi niyetle gelmiş tüm ülke vatandaşlarının üniversitelerimizde, memleketimizde yeri vardır. Ancak Kazaklar bizim kadim dostlarımız, akrabalarımız. Bugün burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

Erzurum Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz ise kültür buluşması programlarının ikinci dönem farklı ülkelerle devam edeceğini belirterek, "Bu programların amacı hem farklı ülkeleri tanıtarak gençlerin vizyonunu artırmak hem de yabancı öğrencilerin daha kolay uyum sağlamasına katkıda bulunmaktır" diye konuştu.

Programda Kazak kültürünün önemli unsurlarından olan bata, şuşa, kutai keser gösterileri sunularak, ülke kültürüne ait kitap, kıyafet ve eşyalar sergilendi. Ayrıca Kazak çalgılarından dombra çalındı ve piyano eşliğinde halk müzikleri seslendirildi. Şehitler nedeniyle halk dansları ve oyunları gösterisinin iptal edildiği programda Kazak yemekleri ve içecekleri ikram edildi.

Kültür buluşmaları yakınlaşmayı hedefliyor

"Üniversite Genç Ofisler Kültür Buluşmaları" programı, gençlerin kültürler arası farklılıkları keşfetmesi, geniş bir dünya görüşüne sahip olması, Türk ve dünya kültürlerinin tanınması, farklı ülkelerden eğitim almak için gelen üniversiteli gençlerin üniversiteye ve Türkiye'ye uyumlarının sağlanmasını hedefliyor. - ERZURUM