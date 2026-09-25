Erzurum'da kelleci Abdulkadir Abbasoğulları, 61 yıllık mesleğine çırak bulamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da kelleci Abdulkadir Abbasoğulları, 61 yıllık mesleğine çırak bulamıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum\'da kelleci Abdulkadir Abbasoğulları, 61 yıllık mesleğine çırak bulamıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 61 yıldır kellecilik yapan 71 yaşındaki Abdulkadir Abbasoğulları, üçüncü kuşak olarak sürdürdüğü mesleğine çırak bulamıyor. Usta, çırakların telefon ve sigarayla ilgilendiğini, kendisinden sonra işi yapacak kimse olmadığını söylüyor.

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki tarihi Mumcu Caddesi'nde 61 yıldır kellecilik yapan 71 yaşındaki Abdulkadir Abbasoğulları, ailesinden kendisine kalan mesleği üçüncü kuşak olarak sürdürüyor. İlkokula giderken 10 yaşında babasının yanında mesleğe başlayan Abbasoğulları, bugün mesleğini devam ettirecek çırak bulamıyor.

Usta-çırak ilişkisiyle yıllardır sürdürülen kellecilikte, mesleğin öğrenilmesi için hazırlık ve pişirme aşamalarının başından itibaren ustanın yanında çalışılması gerekiyor. Ancak mesleğe öğrenmek için gelenlerin de fazlalıkla büyük yaşta olduğunu belirten Abbasoğulları, çırakların işin başında durmak yerine telefon ve sigara gibi farklı şeylerle ilgilendiğini ifade ediyor.

Dede ve babasının ardından üçüncü kuşak olarak kellecilik yapan Abbasoğulları, 61 yıllık meslek hayatında edindiği tecrübeyi kendisinden sonra aktaracak bir çırak yetiştiremedi. Babası ve dedesinin de farklı yerlerde kellecilik yaptığı öğrenilen Abbasoğulları, mesleğini yıllardır Mumcu Caddesi'ndeki dükkanında sürdürüyor.

Kellecilikte koç, koyun, kuzu ve keçi olmak üzere dört çeşit kelle hazırlanırken, ürünler yıkanma, soyulma, suya konulma ve bekletilme gibi çeşitli aşamalardan geçiriliyor. Hazırlanan kelleler yaklaşık 16 ila 19 saat arasında pişiriliyor. Pişmiş kuzu kelle 500, koç kelle ise 800 liradan satılıyor. Bir kelle ise ortalama 4 kişinin yiyebileceği miktarda et içeriyor.

"Benden sonra da yapacak kimse yok"

Kellecilik mesleğine 10 yaşında babasının yanında başladığını ifade eden Abdulkadir Abbasoğulları, "İlkokula giderken başladım. 10 yaşından beri bu işi yapıyorum. Dede, baba, 3. kuşak. Benden sonra da yapacak yok. Çünkü çırak yok. Yani hiçbir sektörde çırak yok, benimkisine de hiç kimse gelmiyor. Gelse de yaşını başını almış, 'İlla bana öğret.' Sen öğrenemezsin ki. Onu gelip de toy zamanından başlayacaksın; yıkanmasına, soyulmasına, suya koyulmasına, bekletilmesine, her saat başı yıkanmasına şahit olacaksın ve onu göreceksin ki öyle öğrenesin yani. Öyle bakmayla bilmem neyle olmaz. Şimdi çırak eskiden vardı, şimdikiler gibi değil. Çırak ustasının yanında ustası ne yapardıysa bakardı, öğrenirdi. Neyi tuttu, kaç saatte yaptı, şunu bunu derken o öyle çırak yetişirdi. Şimdikiler öyle değil ki; ellerinde telefon, bilgisayar karşısında, sigara ellerinde. Bunlar bir şey öğrenemezler. Benden sonra da yapacak şahıs yok" dedi.

Fiyatları 500 ila 800 TL arasında değişiyor

Kelle çeşitlerinden bahseden Abbasoğulları, "Koç kelle, koyun kelle, kuzu kelle, keçi kelle olmak üzere 4 tane. Bunlar beraber pişiyor. Dördü de, beraber pişiyor. Aynı saatte koyuyorsun, aynı saatte çıkartıyorsun. 18 saatte, bazen 19, bazen 17, bazen 16 saat. Ona göre ateşin altında kalıyor, öyle pişiyor. Öyle pratikten düdüklü tenceresinde pişirmeye başladın mı onun lezzetini alamazsın. Mesela kuzu kelle; pişmiş haliyle 500 lira tanesi. Koç kelle 800 lira tanesi. 4 kişi yiyebilir. Hatta 5 kişi bile yer. 1 kilo et çıkıyor nereden baksan" diye konuştu.

Abdulkadir Abbasoğulları'nın kellecisine müşteri olarak gelen Nizamettin Dönmez ise, "Çok şahane ustamızın, eline koluna sağlık. Taze, çıtır çıtır, mis gibi. Güzel pişimi var" dedi.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuGastronomiYakutiyeErzurumKültürYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü Marmara'da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü
Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim
Trabzon’da heyelan faciası Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber Trabzon'da heyelan faciası! Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber
Karaman’da çift ölü bulundu, ’Evde siyanür var, girmeyin’ notu çıktı Karaman'da çift ölü bulundu, 'Evde siyanür var, girmeyin' notu çıktı
9024’te akılalmaz olay Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı 90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
09:28
28 yıllık TRT muhabiri Zidane’ın karşısında heyecanlandı Sesi titredi
28 yıllık TRT muhabiri Zidane'ın karşısında heyecanlandı! Sesi titredi
09:15
MASAK’ta casusluk soruşturması 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski başkan ifade verecek
MASAK'ta casusluk soruşturması! 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski başkan ifade verecek
09:00
Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda Gözler 1 Ekim’de
Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de
08:35
Bulgaristan’da seçime damga vuran kadın Cumhurbaşkanlığına aday oldu
Bulgaristan'da seçime damga vuran kadın! Cumhurbaşkanlığına aday oldu
08:15
Suudi Arabistan’dan Türkiye ve Pakistan’a ’acil’ toplantı çağrısı
Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Pakistan'a 'acil' toplantı çağrısı
07:47
Netanyahu’ya BM’de büyük protesto Salonda kalan 5 ülke dikkat çekti
Netanyahu'ya BM'de büyük protesto! Salonda kalan 5 ülke dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 09:50:23. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da kelleci Abdulkadir Abbasoğulları, 61 yıllık mesleğine çırak bulamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei