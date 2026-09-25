Erzurum\'da kelleci Abdulkadir Abbasoğulları, 61 yıllık mesleğine çırak bulamıyor

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki tarihi Mumcu Caddesi'nde 61 yıldır kellecilik yapan 71 yaşındaki Abdulkadir Abbasoğulları, ailesinden kendisine kalan mesleği üçüncü kuşak olarak sürdürüyor. İlkokula giderken 10 yaşında babasının yanında mesleğe başlayan Abbasoğulları, bugün mesleğini devam ettirecek çırak bulamıyor.

Usta-çırak ilişkisiyle yıllardır sürdürülen kellecilikte, mesleğin öğrenilmesi için hazırlık ve pişirme aşamalarının başından itibaren ustanın yanında çalışılması gerekiyor. Ancak mesleğe öğrenmek için gelenlerin de fazlalıkla büyük yaşta olduğunu belirten Abbasoğulları, çırakların işin başında durmak yerine telefon ve sigara gibi farklı şeylerle ilgilendiğini ifade ediyor.

Dede ve babasının ardından üçüncü kuşak olarak kellecilik yapan Abbasoğulları, 61 yıllık meslek hayatında edindiği tecrübeyi kendisinden sonra aktaracak bir çırak yetiştiremedi. Babası ve dedesinin de farklı yerlerde kellecilik yaptığı öğrenilen Abbasoğulları, mesleğini yıllardır Mumcu Caddesi'ndeki dükkanında sürdürüyor.

Kellecilikte koç, koyun, kuzu ve keçi olmak üzere dört çeşit kelle hazırlanırken, ürünler yıkanma, soyulma, suya konulma ve bekletilme gibi çeşitli aşamalardan geçiriliyor. Hazırlanan kelleler yaklaşık 16 ila 19 saat arasında pişiriliyor. Pişmiş kuzu kelle 500, koç kelle ise 800 liradan satılıyor. Bir kelle ise ortalama 4 kişinin yiyebileceği miktarda et içeriyor.

"Benden sonra da yapacak kimse yok"

Kellecilik mesleğine 10 yaşında babasının yanında başladığını ifade eden Abdulkadir Abbasoğulları, "İlkokula giderken başladım. 10 yaşından beri bu işi yapıyorum. Dede, baba, 3. kuşak. Benden sonra da yapacak yok. Çünkü çırak yok. Yani hiçbir sektörde çırak yok, benimkisine de hiç kimse gelmiyor. Gelse de yaşını başını almış, 'İlla bana öğret.' Sen öğrenemezsin ki. Onu gelip de toy zamanından başlayacaksın; yıkanmasına, soyulmasına, suya koyulmasına, bekletilmesine, her saat başı yıkanmasına şahit olacaksın ve onu göreceksin ki öyle öğrenesin yani. Öyle bakmayla bilmem neyle olmaz. Şimdi çırak eskiden vardı, şimdikiler gibi değil. Çırak ustasının yanında ustası ne yapardıysa bakardı, öğrenirdi. Neyi tuttu, kaç saatte yaptı, şunu bunu derken o öyle çırak yetişirdi. Şimdikiler öyle değil ki; ellerinde telefon, bilgisayar karşısında, sigara ellerinde. Bunlar bir şey öğrenemezler. Benden sonra da yapacak şahıs yok" dedi.

Fiyatları 500 ila 800 TL arasında değişiyor

Kelle çeşitlerinden bahseden Abbasoğulları, "Koç kelle, koyun kelle, kuzu kelle, keçi kelle olmak üzere 4 tane. Bunlar beraber pişiyor. Dördü de, beraber pişiyor. Aynı saatte koyuyorsun, aynı saatte çıkartıyorsun. 18 saatte, bazen 19, bazen 17, bazen 16 saat. Ona göre ateşin altında kalıyor, öyle pişiyor. Öyle pratikten düdüklü tenceresinde pişirmeye başladın mı onun lezzetini alamazsın. Mesela kuzu kelle; pişmiş haliyle 500 lira tanesi. Koç kelle 800 lira tanesi. 4 kişi yiyebilir. Hatta 5 kişi bile yer. 1 kilo et çıkıyor nereden baksan" diye konuştu.

Abdulkadir Abbasoğulları'nın kellecisine müşteri olarak gelen Nizamettin Dönmez ise, "Çok şahane ustamızın, eline koluna sağlık. Taze, çıtır çıtır, mis gibi. Güzel pişimi var" dedi.