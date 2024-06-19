Erzurum'da Keşfedilen Gizemli Tarihi Bölge Heyecan Yarattı - Son Dakika
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Erzurum'da Keşfedilen Gizemli Tarihi Bölge Heyecan Yarattı

Erzurum'un Uzundere ve Tortum ilçelerinde İHA muhabiri Taner Sarı'nın dron çekimi sırasında keşfedilen gizemli tarihi bölge, yerleşim yerleri, surlar, tüneller ve kaya mezarıyla dikkat çekiyor. Keşif sonrası görüntüler ve fotoğraflar alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na inceleme çağrısı yapıldı.

19.06.2024 09:15
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Erzurum'un Uzundere ve Tortum ilçelerinde, İHA muhabiri Taner Sarı'nın dron çekimi esnasında keşfedilen gizemli tarihi bölge duyanları heyecanlandırdı.

Konum tespiti yapan Taner Sarı, Uzundere Tortum Yerel Eylem Gurubu dernek Müdürü Musa Han ile birlikte bölgede keşif yaptı. Zorlu bir yolculuğun ardından karşılarına çıkan onlarca dönüm içerisinde yerleşim yerleri ve 2 kilometre uzunluğunda çevrelenmiş surlar dikkat çekti.

Bölgede onlarca yerleşim yeri kalıntısı bulunurken, yerleşim yerinin orta noktasında büyük bir yapı ve bu yapıyı çevreleyen irili ufaklı yapılar mevcut. Surların yanlarında tüneller, pencereler ve odacıklar keşfedildi. İlçe merkezine ve diğer tepelere hakim bir noktada bulunan bölge, aynı zamanda bir kaya mezarına da ev sahipliği yapıyor.

Taner Sarı ve Musa Han, keşiflerinin ardından bölgeden görüntüler ve fotoğraflar alarak ayrıldılar ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın inceleme başlatması için çağrıda bulundular. Gizemli tarihi bölgenin turizm potansiyelini artırarak ilgi odağı haline gelmeye aday görülüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Keşfedilen Gizemli Tarihi Bölge Heyecan Yarattı - Son Dakika

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