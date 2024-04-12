Erzurum\'da Kıbrıs Gazisi Hanifi Kıcır için tören düzenlendi

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Erzurum'da vefat eden Kıbrıs Gazisi Hanifi Kıcır için Narmanlı Cami'de bir tören düzenlendi.

Cenaze törenine Vali Mustafa Çiftçi, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, gazinin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Bir süredir hastanede tedavi görmekte olan ve bu sabah vefat eden Kıcır'ın cenazesi, Narmanlı Camiinde kılınan namazın ardından Erzurum Asri Mezarlığına defnedildi. - ERZURUM