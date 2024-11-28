Erzurum'da Kış Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da Kış Hazırlıkları Tamamlandı

Erzurum\'da Kış Hazırlıkları Tamamlandı

112 acil sağlık ekipleri, Erzurum'da kış ayları için hazırlıklarını tamamladı ve hizmette.

28.11.2024 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çetin ve uzun kış aylarının yaşandığı Erzurum'da, 112 ekipleri vatandaşlara en hızlı şekilde sağlık hizmeti sunmak ve de vakalara zamanında ulaşmak için hazırlıklar tamamlandı.

İl Ambulans Başhekimi Dr. Furkan Soner Taş, Erzurum'da 70 araçla hizmet verdiklerini ifade ederek, "Bu araçların bir tanesi helikopter, hava ambulansı olarak görev yapmakta. İki tanesi kar üstü aracı. Beş tane de dört çeker paletli ambulansımız var. 58 tane de kara ambulansımız bulunuyor. Şehir içi hizmet vereceğimiz araçların kışlık yağ bakımları, kışlık lastikleri ve diğer bakımları tamamlandı. Bölgemizde kış şartları çetin geçiyor. Çetin geçtiği için Erzurum'da özellikle paletli araçlarla, kar üstü araçlarla vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Bu araçlar da vatandaşımıza en iyi şekilde ve kış şartlarıyla mücadele ederek hizmet veriyoruz." şeklinde konuştu.

Başhekimi Dr. Furkan Soner Taş, 450 çalışanları olduğunu hatırlatarak, "450 çalışanımız 36 altı istasyonla acil sağlık istasyonuyla birlikte hizmet veriyor. 2023 yılı içerisinde 71 bin 353 hastaya 112 ekipleri ulaştı. 2024 yılında yani Ocak ayından bir yana 69 bin 450 hastaya da hizmet verildi. Hava ambulansımız 2024 vakaya 461 kalkış yaptı. Kış şartlarına hazırız ve canla başla vatandaşlarımıza ulaşmaya devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, erzurum, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Kış Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Milli Savunma Üniversitesi’nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı Milli Savunma Üniversitesi'nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı
13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:34 İstanbul’da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu
23:00 Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı
22:53 LG, telefon pazarından çekildi LG, telefon pazarından çekildi
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:33 Okan Buruk’tan Hollandalı gazeteciye olay cevap Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
22:08 Van Bronckhorst’tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim Van Bronckhorst'tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim
22:06 Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı
22:02 6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı 6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu! Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 16:34:43. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Kış Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.