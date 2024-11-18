Erzurum\'da Kış Lastiği Uygulaması Başladı

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Erzurum'da zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2024 tarihi itibariyle başladı.

Zorunlu kış lastiği uygulaması il genelinde 15 Kasım 2024 - 1 Nisan 2025 arasında geçerli olacak. Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından kış lastiği ile ilgili yapılan açıklamada, "7 derecenin altındaki hava sıcaklığında kış lastiği kullanılması otomobil cinsi araçlarda öneriliyor. Otomobiller kış lastiği kullanımı zorunlu olmamakla beraber trafik güvenliği bakımından kullanılması oldukça önemlidir. Kamyon çekici - kamyonet - tanker - minibüs - otobüs kış lastiği kullanımı zorunludur Araç lastiklerinde diş derinlikleri yasal yönetmeliğe göre diş derinliği otomobillerde en az 1,6 mm, kamyon ve otobüslerde 4 mm diğer araçlarda 1 mm olmalıdır." denildi.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanun 65/a maddesi gereği kış lastiği kullanmama idari para cezası miktarı 4 bin 69 TL. - ERZURUM