Koruyucu Aile Festivali Erzurum'da Coşkuyla Kutlandı

07.08.2025 12:48  Güncelleme: 12:56
2025 Aile Yılı kapsamında Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Koruyucu Aile Festivali, renkli etkinliklere ve duygu dolu anlara sahne oldu.

Olimpiyat Parkı'nda gerçekleştirilen festivalde koruyucu aileler ve çocuklar bir araya geldi.

Etkinliğe Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Yardımcısı Özay, Başkan Vekili Akarsu ve protokol üyeleri, çocuklarla yakından ilgilenerek etkinlik alanındaki atölyeleri gezdi. Festival alanında çocukların neşesi ve ailelerin mutluluğu dikkat çekti.

Etkinlikte protokol üyeleri ve koruyucu ailelerin birlikte yaş pasta kesmesi, güne sembolik bir anlam kattı. Ardından sahnede düzenlenen törende koruyucu ailelere plaket takdim edildi. Ailelerin gösterdiği özveri ve duyarlılık, katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, etkinlikte yaptığı konuşmada koruyucu aileliğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da her fırsatta vurguladığı gibi: 'Aile, bizim en kıymetli hazinemizdir. Aile yoksa millet yoktur, devlet yoktur. Aile varsa gelecek vardır.' Bizler de bu anlayışla, çocuklarımızın sıcak bir yuvada büyümesini, sevgiyle yetişmesini, ailesel bağlarının güçlenmesini en büyük önceliğimiz kabul ediyoruz."

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte yürütülen tüm çalışmaların daha da anlamlı hale geldiğini belirten Aykut, koruyucu aileliği yalnızca bir sosyal hizmet modeli değil, aynı zamanda bir merhamet köprüsü olarak tanımladı. Aykut konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın da ifade ettiği gibi: 'Koruyucu aile olmak, sadece bir çocuğa değil, aynı zamanda geleceğe sahip çıkmaktır.' Bugün burada bulunan her biriniz, yalnızca bir çocuğun hayatını değil, toplumun vicdanını güzelleştiren gönül kahramanlarısınız. Özellikle Erzurum'da, 55 koruyucu ailemizin 66 çocuğumuza gönlünü açmış olması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bugün bu festivalde, sevginin kan bağı değil, can bağı olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."

Festival kapsamında çocuklar ve aileler için Karagöz ve Hacivat gösterisi, müzik dinletisi, butik pasta yapımı, çömlek atölyesi, ebru sanatı, parmak kukla, kozalak boyama, halat çekme ve çuval yarışı gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gün boyu süren etkinlikler hem çocuklara unutulmaz anlar yaşattı hem de koruyucu aileliğin toplumsal değerini bir kez daha gözler önüne serdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Festival, erzurum

