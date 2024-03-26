Erzurum Valiliği himayesinde düzenlenen iftar programı büyük ilgi gördü

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Erzurum Valiliği himayesinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonunda, koruyucu aileler ve çocuklar için düzenlenen iftar programı, büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleşti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi'nin ev sahipliğindeki bu anlamlı etkinlik, davetliler ve koruyucu aileler katılımıyla yapıldı. Erzurum'un tarihi ve kültürel değerlerinin yansıtıldığıözel gece, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve merhamet ikliminde, koruyucu aile olmanın önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, koruyucu aile sistemine olan ilginin ve farkındalığın artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, koruyucu ailelerin toplumun en değerli hazineleri olduğunu belirterek, "Bu kutsal görevi üstlenen ailelere teşekkür ederiz. Koruyucu aileler, çocukların sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmasında büyük bir rol oynamaktadır. Bu anlamlı gecenin organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Koruyucu aile olmayı düşünen tüm bireylere kapılarımız her zaman açıktır. Toplumda koruyucu aile bilincinin artırılması ve daha fazla çocuğun sevgi dolu yuvalara kavuşması adına önemli bir adımdır. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, koruyucu aile sistemini güçlendirmeye ve ihtiyaç sahibi çocuklara sıcak bir yuva sunmaya devam edeceğiz. Bu özel iftar programıyla, hem koruyucu ailelere destek olunması hem de bu önemli konuda toplumsal farkındalığın artırılması amaçladık " dedi.

Program, sevgi ve umut dolu mesajların paylaşıldığı, koruyucu aile olmanın önemi ve bu konudaki farkındalığın artırılmasına yönelik konuşmalarla devam etti. Katılımcılar, iftarın ardından düzenlenen etkinlikler ve sohbetlerle Ramazan ayının maneviyatını birlikte yaşama fırsatı buldu. - ERZURUM