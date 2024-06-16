Erzurum'da Kurban Bayramı'nda yaralanan acemi kasaplar hastanelere başvurdu

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Erzurum'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde yaralanan "acemi kasaplar" hastanelere başvurdu.

Kurbanlıklarını keserken hayvan tepmesi, satır, balta ve bıçak kesmesi sonrası yaralananların çoğu kendi araçlarıyla ve yakınlarının yardımıyla hastaneye geldiler. Kimi vatandaşlar da ambulanslarla hastanelerin acil servislerine götürüldü. Erzurum'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde yaralanan kişilerden durumu hafif olanlar gerekli müdahale ve tedavi sonrası taburcu oldu. - ERZURUM