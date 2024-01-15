Erzurum\'da lise öğrencileri şehitliği ziyaret ederek dua etti

Erzurum'un Oltu ilçesinde lise öğrencileri şehitliği ziyaret ederek dua etti.

Oltu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan şehitlerin anısına Oltu Arslanpaşa şehitliğini ziyaret etti. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler daha sonra dua etti.

Aslanpaşa Camii İmamı Ayhan Taşbaşı şehitlik makamı hakkında öğrencilere bilgi verdi. Öğrenciler şehit mezarlarında dua ettikten sonra şehitlikten ayrıldı. - ERZURUM