Erzurum\'da Mart Ayında Kayak Keyfi

Erzurum'da kayak severler Mart ayında kayağın keyfini çıkarmaya devam ediyor.
Son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı en çok kayak severleri sevindirdi. Hafta sonunda Palandöken Kayak Merkezi'nde büyük bir yoğunluk yaşandı. Kar yağışına rağmen kayak keyfi yapan kayak severler Erzurum'da Nisan ayı sonuna kadar kayak yapılabileceğini belirtiyorlar.
Hafta sonunda Palandöken'de kayak, snowboard ve kızak keyfi yapan vatandaşlar gün boyu gönüllerince eğlendi. - ERZURUM
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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