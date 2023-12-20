 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum'da Mevlana Yılı Etkinliği: Hoşgörü Kültürüne Adım Atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da Mevlana Yılı Etkinliği: Hoşgörü Kültürüne Adım Atıldı

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faik Güngör Ortaokulu'nda, 2023'ün Mevlana Yılı olarak ilan edilmesi sebebiyle hoşgörü kültürünün yaygınlaşması adına bir etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, Mevlevi kostümleriyle kardeşlik hukukunun önemini vurgulayan özlü sözlerle hoşgörüyü ifade ettiler.

Erzurum\'da Mevlana Yılı Etkinliği: Hoşgörü Kültürüne Adım Atıldı
20.12.2023 - 15:08,
Abone Ol

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faik Güngör Ortaokulu'nda 2023'ün Mevlana Yılı olarak ilan edilmesi sebebiyle hoşgörü kültürünün yaygınlaşması adına bir etkinlik düzenlendi.

Din Kültürü Öğretmeni Nurdan Kurt öncülüğünde yapılan etkinlikte, Mevlevi kostümleriyle arkadaşlarının karşısına çıkan öğrenciler Mevlana'nın hoşgörüsünü ifade eden özlü sözleriyle kardeşlik hukukunun önemini vurguladılar. Tüm dünyanın hoşgörüye muhtaç olduğu bu dönemde yapılan etkinlikte, öğrencilerin verdikleri mesaj bu kültürün oluşması adına gayet anlamlı oldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yakutiye, Erzurum, Mevlana, Kültür, Etkinlik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Mevlana Yılı Etkinliği: Hoşgörü Kültürüne Adım Atıldı - Son Dakika


16:38
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Kayserispor Fenerbahçe maçının ilk 11'leri İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Kayserispor Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
15:54
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49
Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
15:45
Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın
15:17
Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47
İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık

Son Dakika
16:38 İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Kayserispor Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
15:54 Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49 Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
15:45 Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın
15:17 Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47 İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık
13:24 Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum
13:19 Gergerlioğlu, Bakan Şimşek'i Kürtçe selamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 17:00:19. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Mevlana Yılı Etkinliği: Hoşgörü Kültürüne Adım Atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement