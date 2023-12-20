Erzurum\'da Mevlana Yılı Etkinliği: Hoşgörü Kültürüne Adım Atıldı

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faik Güngör Ortaokulu'nda 2023'ün Mevlana Yılı olarak ilan edilmesi sebebiyle hoşgörü kültürünün yaygınlaşması adına bir etkinlik düzenlendi.

Din Kültürü Öğretmeni Nurdan Kurt öncülüğünde yapılan etkinlikte, Mevlevi kostümleriyle arkadaşlarının karşısına çıkan öğrenciler Mevlana'nın hoşgörüsünü ifade eden özlü sözleriyle kardeşlik hukukunun önemini vurguladılar. Tüm dünyanın hoşgörüye muhtaç olduğu bu dönemde yapılan etkinlikte, öğrencilerin verdikleri mesaj bu kültürün oluşması adına gayet anlamlı oldu. - ERZURUM