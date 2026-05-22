Erzurum\'da öğrencilerden geri dönüşüm sergisi

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Kültür Kurumu İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri ile sınıf öğretmeni Güzide Zereybilek Yıldırım, geri dönüşüm malzemelerini kullanarak hazırladıkları eserleri "Maarifin Kalbinde Çocuk Hoş Geldin Bahar Geri Dönüşüm Sergisi" adıyla görücüye çıkardı.

Çekirdek kabuğundan atık borulara, gazoz şişesi kapaklarından pipetlere, Antep fıstığı kabuklarından atık kağıtlara, plastik kaşıklardan cam atıklara kadar birçok geri dönüşüm malzemesinin kullanıldığı sergide rengarenk çiçekler ve çeşitli tasarımlar yer aldı. 28 öğrencinin hazırladığı toplam 35 eserin yer aldığı sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

"Pek çok atığı geri dönüştürme fırsatımız oldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde sınıf öğretmeni Güzide Zereybilek Yıldırım, sıfır atık geri dönüşüm projemizin ikinci basamağı için bir araya geldiklerini belirterek, "Çocuklarımla bir kez daha gurur duydum. Pek çok atığı geri dönüştürme fırsatımız oldu. Onlara ikinci bir şans verdik. Dolayısıyla sergimizin adı da 'İkinci Bahar' oldu. Kullandığımız ürünler, peçeteler, tuvalet kağıtları, poşetler, kozalaklar, doğada aklımıza ne gelirse. Her şeye ikinci bir şans vermek istedik ve onları tekrar tekrar değerlendirdik. Çocuklarım bu sayede eğlenirken öğrendi, öğrenirken de daha bilinçli bireyler haline geldiler. Elbette ki velilerin desteği göz ardı edilemez. Onların desteğiyle, onların yardımlarıyla ortaya çok güzel eser çıktı. Çocuklarımla tekrar gurur duyuyorum. Çalışmadan büyük zevk aldık. Doğaya tekrar tekrar dönüştürebilmenin ne kadar önemli olduğunu ve küçük dokunuşlarla büyük farklar oluşturulabileceğini tekrar gözlemlemiş olduk. Maarifin kalbinde çocuk etkinlikleri için de çok kıymetliydi bu yaptığımız çalışma. Çocukların üretebilen, geliştirebilen, zekalarını kullanabildiği etkinlikler oldu, teknikleri oldu. Çok keyif alarak sergimizi gerçekleştirdik. Umarız gelen ziyaretçilerimizin hepsi de aynı keyfi almışlardır" dedi.

Öğrenci Zeynep Erva Aktekin ise, "Evde, sokakta, herhangi bir yerlerde bulduğum gazoz kapaklarını toplayıp ilk önce eğdim, sonra boyadım ve teker teker yapıştırdım. Annemden yardım alarak şöyle güzel bir tablo çıkardım. Mutlu hissettim çünkü geri dönüşüm yaptım, sevap da kazandım ayrıca" diye konuştu.

"Geri dönüşüm yaptığım için çok mutluyum"

Projesini Antep fıstığı kabuklarını kullanarak hazırladığını ifade eden öğrenci Aykız Çolak, "Sonrasında kırmızıya boyadım. Yapraklara da aynı işlemi uyguladım. Sonra çerçevenin etrafına bu dil çubuklarını yapıştırdım. Geri dönüşüm yaptığım için çok mutluyum. Çünkü daha iyi bir katkım oldu" dedi.

"Geri dönüşüm hayatı kurtarır"

Öğrenci Muhammet Onur Aksakallı da projesini anlatırken, "Kırtasiyeden hamurlar aldım, üstüne desenler yaptım. Evde çitlenmiş çekirdekleri üstüne bastırdım ve böyle desenler oldu. Kavanozuma da böyle desenler yaptım. Sakın unutmayın, geri dönüşüm hayatı kurtarır. Sizler de bize katılın" şeklinde konuştu. - ERZURUM