Erzurum'da öğrencilerden geri dönüşüm sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da öğrencilerden geri dönüşüm sergisi

Erzurum\'da öğrencilerden geri dönüşüm sergisi
22.05.2026 08:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da ilkokul öğrencileri, çekirdek kabuğu ve atık boru gibi malzemelerle hazırladıkları 35 eseri 'Maarifin Kalbinde Çocuk Hoş Geldin Bahar Geri Dönüşüm Sergisi'nde sergiledi. Sıfır Atık Hareketi kapsamında düzenlenen sergide öğrenciler, atıklara ikinci bir şans vererek eğlenirken öğrendiklerini belirtti.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Kültür Kurumu İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri ile sınıf öğretmeni Güzide Zereybilek Yıldırım, geri dönüşüm malzemelerini kullanarak hazırladıkları eserleri "Maarifin Kalbinde Çocuk Hoş Geldin Bahar Geri Dönüşüm Sergisi" adıyla görücüye çıkardı.

Çekirdek kabuğundan atık borulara, gazoz şişesi kapaklarından pipetlere, Antep fıstığı kabuklarından atık kağıtlara, plastik kaşıklardan cam atıklara kadar birçok geri dönüşüm malzemesinin kullanıldığı sergide rengarenk çiçekler ve çeşitli tasarımlar yer aldı. 28 öğrencinin hazırladığı toplam 35 eserin yer aldığı sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

"Pek çok atığı geri dönüştürme fırsatımız oldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde sınıf öğretmeni Güzide Zereybilek Yıldırım, sıfır atık geri dönüşüm projemizin ikinci basamağı için bir araya geldiklerini belirterek, "Çocuklarımla bir kez daha gurur duydum. Pek çok atığı geri dönüştürme fırsatımız oldu. Onlara ikinci bir şans verdik. Dolayısıyla sergimizin adı da 'İkinci Bahar' oldu. Kullandığımız ürünler, peçeteler, tuvalet kağıtları, poşetler, kozalaklar, doğada aklımıza ne gelirse. Her şeye ikinci bir şans vermek istedik ve onları tekrar tekrar değerlendirdik. Çocuklarım bu sayede eğlenirken öğrendi, öğrenirken de daha bilinçli bireyler haline geldiler. Elbette ki velilerin desteği göz ardı edilemez. Onların desteğiyle, onların yardımlarıyla ortaya çok güzel eser çıktı. Çocuklarımla tekrar gurur duyuyorum. Çalışmadan büyük zevk aldık. Doğaya tekrar tekrar dönüştürebilmenin ne kadar önemli olduğunu ve küçük dokunuşlarla büyük farklar oluşturulabileceğini tekrar gözlemlemiş olduk. Maarifin kalbinde çocuk etkinlikleri için de çok kıymetliydi bu yaptığımız çalışma. Çocukların üretebilen, geliştirebilen, zekalarını kullanabildiği etkinlikler oldu, teknikleri oldu. Çok keyif alarak sergimizi gerçekleştirdik. Umarız gelen ziyaretçilerimizin hepsi de aynı keyfi almışlardır" dedi.

Öğrenci Zeynep Erva Aktekin ise, "Evde, sokakta, herhangi bir yerlerde bulduğum gazoz kapaklarını toplayıp ilk önce eğdim, sonra boyadım ve teker teker yapıştırdım. Annemden yardım alarak şöyle güzel bir tablo çıkardım. Mutlu hissettim çünkü geri dönüşüm yaptım, sevap da kazandım ayrıca" diye konuştu.

"Geri dönüşüm yaptığım için çok mutluyum"

Projesini Antep fıstığı kabuklarını kullanarak hazırladığını ifade eden öğrenci Aykız Çolak, "Sonrasında kırmızıya boyadım. Yapraklara da aynı işlemi uyguladım. Sonra çerçevenin etrafına bu dil çubuklarını yapıştırdım. Geri dönüşüm yaptığım için çok mutluyum. Çünkü daha iyi bir katkım oldu" dedi.

"Geri dönüşüm hayatı kurtarır"

Öğrenci Muhammet Onur Aksakallı da projesini anlatırken, "Kırtasiyeden hamurlar aldım, üstüne desenler yaptım. Evde çitlenmiş çekirdekleri üstüne bastırdım ve böyle desenler oldu. Kavanozuma da böyle desenler yaptım. Sakın unutmayın, geri dönüşüm hayatı kurtarır. Sizler de bize katılın" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Sanat, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da öğrencilerden geri dönüşüm sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Milli Takımı’ndan ABD Büyükelçiliği’ne vize başvurusu İran Milli Takımı'ndan ABD Büyükelçiliği'ne vize başvurusu
Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu o anlar kamerada Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu; o anlar kamerada
8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul’da başladı 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul'da başladı
Tarsus’ta yolcu otobüsü alev aldı Tarsus'ta yolcu otobüsü alev aldı
Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
Evinde rahatsızlanan 37 yaşındaki beyin cerrahı kurtarılamadı Evinde rahatsızlanan 37 yaşındaki beyin cerrahı kurtarılamadı

08:49
Bakan Şimşek, “mutlak butlan“ kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi’ni olağanüstü topladı
Bakan Şimşek, "mutlak butlan" kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi'ni olağanüstü topladı
08:03
Babacan’dan “mutlak butlan“ yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez
Babacan'dan "mutlak butlan" yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
07:36
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?
04:44
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
01:09
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 09:06:27. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da öğrencilerden geri dönüşüm sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.