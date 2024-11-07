Erzurum'da Modern Sulama Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da Modern Sulama Projesi

Erzurum\'da Modern Sulama Projesi

Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması ile 15.640 dekar arazi sulanacak, çiftçilere ek gelir sağlanacak.

07.11.2024 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Regülatör Sulaması ile 15 bin 640 dekar arazi sulanacak

Erzurum Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması ile 15.640 dekar arazinin sulama inşaatı çalışmaları hızla devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Sulama şebekesi imalatlarının devam ettiğini projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını, Erzurum Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması İnşaatı çalışmalarını 2025 yılında tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Erzurum Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması işi yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "İnşaatın yüzde 26 sını tamamladık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor 2025 yılında projeyi bitirip, 15 bin 640 dekar tarım arazisinin sulamaya açılmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Erzurumlu üreticilere yılda 156 milyon 400 bin lira ek gelir

15 bin 640 dekar araziye sulama suyu verecek Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması işinin bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta "Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması işi sayesinde yöre çiftçisi modern sulama ile tanışacak 15.640 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek, kazançları artacak. Erzurumlu üreticiler, 2024 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 156 milyon 400 bin lira daha fazla kazanacak" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri, Yerel Haberler, Çiftçilik, erzurum, Ekonomi, Güncel, Narman, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Modern Sulama Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma
00:49 Erdoğan, Trump ile görüştü İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj
23:36 Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu
23:34 Almanya’da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı Almanya'da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı
23:21 Harris mağlubiyeti kabullendi: Trump’a tebrik telefonu Harris mağlubiyeti kabullendi: Trump'a tebrik telefonu
23:08 Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi
23:02 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
22:47 Galatasaray’ın Victor Osimhen’in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı
22:34 Batman’da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi. Batman'da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 17:58:02. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Modern Sulama Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.