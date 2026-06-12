Genel Sekreter Aynalı, Tekman'da muhtarları dinledi - Son Dakika
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Genel Sekreter Aynalı, Tekman'da muhtarları dinledi

Genel Sekreter Aynalı, Tekman\'da muhtarları dinledi
12.06.2026 16:00  Güncelleme: 16:02
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Tekman ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek sorunları dinledi ve yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Tekman'da muhtarlarla bir araya geldi sorunlarını dinledi.

Beraberinde Büyükşehir Belediyesi birim emirleri ve daire başkanları ile Tekman'da mahalle muhtarları ile bir araya gelen Genel Sekreter Aynalı, sorunları dinledi yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Tekman Aras kültür merkezinde düzenlenen toplantıya ilçeye bağlı mahalle muhtarların tamamı katıldı. Sorunları bizzat dinleyerek not alan Aynalı, mahallelere yapılan yol, alt yapı ve diğer hizmetler üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Genel sekreter Zafer Aynalı ve beraberindeki heyet ihtiyaç olan tüm talepleri not alarak problemlerin en kısa zamanda giderileceğini söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Genel Sekreter Aynalı, Tekman'da muhtarları dinledi - Son Dakika

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