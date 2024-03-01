Erzurum'da Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu'nda Arapça sınıfı açıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu'nda Arapça sınıfı açıldı

Erzurum\'da Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu\'nda Arapça sınıfı açıldı

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu'nda, öğrencilerin kolay öğrenmesini sağlamak amacıyla Arapça sınıfı açıldı. Arapça öğretmeni Ruşen Hattatoğlu Ece'nin çabalarıyla oluşturulan sınıf, öğrencilerin Arapça dilini eğlenceli bir metotla ve görsel ögelerle zenginleştirilmiş ortamda öğrenmelerini sağlıyor.

01.03.2024 11:00  Güncelleme: 11:04
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Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulunda, öğrencilerin kolay öğrenmesini sağlamak amacıyla Arapça sınıfı açıldı.

Necip Fazıl imam Hatip Ortaokulu Arapça öğretmeni Ruşen Hattatoğlu Ece, görev yaptığı okulunda bir yeniliğe imza attı.

Okulun bir sınıfını Arapça sınıfı olarak düzenleyen Hattatoğlu Ece, öğrencilerinin Arapça dilini eğlenceli bir metotla ve görsel ögelerle zenginleştirilmiş ortamda öğrenmelerini sağladı. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Yakutiye ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu'nun da hazır bulunduğu açılış töreninde Rüşen Hattatoğlu Ece, Arapça eğitimini önce öğrencilere sevdirmek anlayışıyla yola çıktıklarını belirtti.

Öğretmen Hattatoğlu Ece şunları söyledi: "Eğitim psikolojisinde öğrenci sevdiği öğretmenin dersini de sever ilkesi vardır. Okul müdürümüz Mustafa Taşer'e hazırladığım projemden bahsettim ve onayını aldım. Arapça sınıfını, eğitime katkı vermek isteyen sponsorlar sayesinde oluşturduk."

Konuşmaların ardından Öğretmen Ruşen Hattatoğlu Ece'nin çabalarıyla oluşturulan Arapça sınıfının açılışı yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzurum'da Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu'nda Arapça sınıfı açıldı - Son Dakika
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