Nisan Ayında Türkiye'de 801 Bin 439 Taşıtın Devri Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nisan Ayında Türkiye'de 801 Bin 439 Taşıtın Devri Yapıldı

Nisan Ayında Türkiye\'de 801 Bin 439 Taşıtın Devri Yapıldı

Türkiye genelinde Nisan ayında 801 bin 439 adet taşıtın devri gerçekleşirken, Erzurum'da ise 3 bin 520 araçla ilgili işlem yapıldı. Erzurum'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 135 bin 138'e yükseldi. Erzurum, Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı ve ülke genelinde 44. sırada yer aldı. Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil en fazla sayıda bulunan araç türü oldu.

22.05.2024 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de Nisan ayında 801 bin 439 adet taşıtın devri yapıldı. Erzurum'da ise bir ayda 3 bin 520 araçla alakalı işlem yapıldı, kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı 135 bin 138 oldu.

TÜİK Nisan 2024'e ait motorlu kara taşıtları rakamlarını açıkladı. Erzurum 135 bin 138 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Nisan ayında 3 bin 520 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 44'üncü oldu. Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 68 bin 639 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 406, otobüs sayısı bin 233, kamyonet sayısı 29 bin 215, kamyon sayısı 6 bin 197, motosiklet sayısı 5 bin 169, özel amaçlı araç sayısı 749 ve traktör sayısı 21 bin 530 oldu.

Nisan ayında Erzurum'da 3 bin 520 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 282 otomobil, minibüs 45, otobüs 12, kamyonet 796, kamyon 68, motosiklet 102, özel amaçlı araç 3 ve traktör 212adet olarak gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Türkiye, Trafik, Otomobil, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nisan Ayında Türkiye'de 801 Bin 439 Taşıtın Devri Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
09:32 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde Sırada doktor ve kuyumcular var Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
09:24 Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
01:00 52 sayfalık ’’Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği’’ yürürlüğe girdi Yetki Cumhurbaşkanı’nda 52 sayfalık ''Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'' yürürlüğe girdi! Yetki Cumhurbaşkanı'nda
09:28 Erden Timur ve Okan Buruk’tan şampiyonluk mesajı Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı
09:02 Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi İsmail Kartal, Fenerbahçe’de kalacak Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi! İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kalacak
08:29 Ecem Erkek’ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show’a geri dönüyor Ecem Erkek'ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show'a geri dönüyor
08:00 Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın kızları dünyaya geldi Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları dünyaya geldi
02:25 Eski nişanlısını öldürüp kaçmıştı Kazara kendisini vurarak öldürdü Eski nişanlısını öldürüp kaçmıştı! Kazara kendisini vurarak öldürdü
23:43 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı
23:43 Herkes bu mücadeleye kilitlendi Konyaspor’dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama Herkes bu mücadeleye kilitlendi! Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama
23:35 Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant’ı tutuklama emri çıkması halinde tutuklayacak Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant'ı tutuklama emri çıkması halinde tutuklayacak
23:08 ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a Senato’da “Gazze kasabı“ protestosu ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Senato'da "Gazze kasabı" protestosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 10:18:22. #1.13#
SON DAKİKA: Nisan Ayında Türkiye'de 801 Bin 439 Taşıtın Devri Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement