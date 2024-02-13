Erzurum'da Ocak Ayında 15 Trafik Kazası Meydana Geldi - Son Dakika
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Erzurum'da Ocak Ayında 15 Trafik Kazası Meydana Geldi

Erzurum\'da Ocak Ayında 15 Trafik Kazası Meydana Geldi

Erzurum'da jandarma bölgesinde Ocak ayında meydana gelen trafik kazaları sonucunda hayatını kaybeden olmazken, 49 kişi yaralandı. Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı kaza istatistiklerine göre, kazalara neden olan unsurlar arasında sürücü hataları ve araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak ön plana çıkmaktadır.

13.02.2024 10:57  Güncelleme: 11:10
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Erzurum'da jandarma bölgesinde Ocak ayında 15 trafik kazası meydana geldi.

Yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen ülkemizde bir çok canın yitirilmesine sebep olan trafik kazalarının önüne geçilemiyor. Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı'nın ülkemizdeki 2024 yılı kaza istatistiklerine bakıldığında kazalara neden unsurlarda sürücü hataları önemli şekilde ön plana çıkarken kusur olarakta ; araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak olarak tespit edildi.

Erzurum Jandarma bölgesinde 2024 Ocak ayı içinde 15 yaralamalı-ölümlü kazada, 4 maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Kazalarda hayatını kaybeden olmazken 49 kişi yaralandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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