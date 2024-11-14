Erzurum'da "Okuyarak büyüyen nesiller" programı - Son Dakika
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Erzurum'da "Okuyarak büyüyen nesiller" programı

Erzurum\'da "Okuyarak büyüyen nesiller" programı

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Okuyarak Büyüyen Nesiller Programı düzenlendi.

14.11.2024 15:00
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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Okuyarak Büyüyen Nesiller Programı düzenlendi.

Şehit gazi çocukları ve korunma altındaki çocuklar için düzenlenen Okuyarak Büyüyen Nesiller programı ile çocuklara kültürel içerikli, eğlenceli bir gün yaşatıldı. Erzurum İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesinde başlayan ve Cine Tekno Sinemasında devam eden program ile çocuklara kitap sevgisi aşılamayı, kütüphane kültürü kazandırmayı ve milli değerlerle tanıştırmayı amaçlanıyor.

Etkinliklerde kütüphane bölümleri gezdirilerek, çocuklara kitap çeşitleri, ödünç alma süreci ve kütüphane kullanımı hakkında bilgi verildi. Daha sonra yaş gruplarına uygun kitaplarla çocuklar, okuma etkinliği yaptı. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, katılımcı 200 çocuğa kitap ve kalem hediye etti.

Masal ve hikayelerle çocukların hayal dünyaları zenginleştirildi. Şehit ve gazi çocuklarına özel olarak düzenlenen söyleşide, milli değerler ve kahramanlık üzerine sohbet edildi.Programın son durağı olan Cine Tekno Sineması'na geçen çocuklar, "Baba Beni Güldürsene" adlı filmi izleyerek eğlenceli anlar yaşadı.

ASH İl Müdürü Hasan Aykut, programla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, 200 çocuğun etkinlikten yararlandığını ifade etti.

İl Müdürü Aykut şunları söyledi: "Bugün burada sadece kitapları tanıtmak değil, aynı zamanda kütüphane kültürünü, okuma alışkanlığını ve milli manevi değerlerimizi benimsemenize katkı sunmak için toplandık. Çünkü biliyoruz ki kitaplar; insanın zihnini açan, hayal gücünü geliştiren ve dünyayı daha iyi anlamamıza yardımcı olan en güzel yollardan biridir. Şehit yakınları ve faziletimizde etkinliğimize katılarak, bu alamda farkındalık oluşturduk"

Etkinliğe katılan çocuklar ise etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade ederek, İl Müdürü Aykut ve emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da 'Okuyarak büyüyen nesiller' programı - Son Dakika

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