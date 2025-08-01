Erzurum\'da Özel İhtiyaçlı Bireylere Psikososyal Destek

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde özel ihtiyaçlı bireyler ve ailelerine psikososyal destek de sağlanıyor.

Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören özel ihtiyaçlı bireyler okuma yazma, fotoğrafçılık, bilgisayar, resim, müzik, filografi, Kur'an-ı Kerim, işaret dili, takı tasarım, masa tenisi, satranç, ahşap yakma, bağlama ve örgü benzeri kurslardan ücretsiz faydalandırılıyor. Evlerinden servislerle alınan özel kursiyerler, Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde birbirinden farklı aktivitelerle sosyalleşiyor.

"Sadece engelliler değil ailelerle de görüşüyoruz"

Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde psikolojik danışman olarak görev yapan Seda Nur Salın Yakut, bütün öğrencilere psikososyal destek sağladıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimizle birlikte özellikle zihinsel engelli olanların velileriyle de görüşmeler yapıyoruz. Aile Yılı nedeniyle ailelerle grup görüşmeleri yapıyoruz. Öğrenci ve velilerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler bizi sevindiriyor" dedi. - ERZURUM