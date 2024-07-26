Erzurum'da restore edilen kiliseye hayvan bağlama tepkisi - Son Dakika
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Erzurum'da restore edilen kiliseye hayvan bağlama tepkisi

Erzurum'da restore edilen Oltu Rus Kilisesi ve Aziziye Tablalarına büyükbaş hayvanların bağlanması tepki çekti. Kilisenin turistlere açılmaması ve çevre düzenlemesinin yapılmaması eleştirildi.

26.07.2024 19:19  Güncelleme: 20:52
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ORHAN BOZKURT

(ERZURUM) - Erzurum'da yakın zamanda restore edilen Oltu Rus Kilisesi ve Aziziye Tablalarına büyükbaş hayvanların bağlanması tepki çekti.

Ekonomi İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum'da hazırlıklar sürerken tarihi eserlerin durumuyla ilgili kameralara yansıyan görüntüler tepkilere neden oldu.

Oltu Rus Kilisesi turistlere açılamadı

Erzurum'da yakın zamanda restore edilen Oltu Rus Kilisesi ile Aziziye Tablalarına büyükbaş hayvanların bağlanması tepki çekti. 2017 yılında milyonlarca lira harcanarak aslına uygun restore edilen tarihi Oltu Rus Kilisesi kaderine terk edildi. Turizme kazandırılması beklenen kilisenin kapısı açılmayınca köylüler pencerelerine eşeklerini bağladı. Rus Mimar Mihayloviç Verjbitsky tarafından 19. yüzyıl mimarisiyle inşa edilen, 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı ile 1917 Bolşevik Devrimi arasındaki 40 yıllık süre zarfında yapıldığı tahmin edilen kilise için Okay Memiş'in valiliği döneminde proje hazırlandı. Valilik, kaymakamlık ve belediye tarafından hazırlanan restorasyon projesine, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) destek verdi.

Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı'yla bakım ve onarıma alınan Oltu Rus Kilisesi için 3 milyon 200 bin lira harcandı. Ancak kış turizminin önemli merkezlerinden Erzurum'u tercih edecek Rus turistlerin uğrak noktası olması beklenen kilise, kaderine terk edildi. 2023 yılında aslına uygun olarak yapılan tarihi yapının çevre düzenlenmesi yapılmadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı envanterinde bulunan Oltu Rus Kilisesi, turizme kazandırıldı ama kapılarını turistlere hiç açmadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da restore edilen kiliseye hayvan bağlama tepkisi - Son Dakika

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