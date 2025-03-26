Erzurum\'da Şehit Hatırası İçin Anlamlı Bayram Projesi

Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde anlamlı bir projeye imza attı. "Bayramlıklarınız şehit abilerinizden" sloganıyla düzenlenen program kapsamında, Erzurumlu şehitlerimizin aziz hatırası adına yetiştirme yurdunda kalan çocuklara bayramlık hediye paketleri hazırlandı.

Vakıf Başkanı Rıza Demir öncülüğünde başlatılan proje, büyük destek görerek toplumun takdirini kazandı. Özenle hazırlanan bayramlık paketler, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edilerek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Başkan Rıza Demir, yaptığı açıklamada, "Bu anlamlı projeyle şehitlerimizin adını yaşatmak ve onların aziz hatırasını geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla buluşturmak istedik. Bayram sevincini hep birlikte paylaşmak bizler için gurur verici" dedi.

Toplumun birçok kesiminden destek gören bu anlamlı etkinlik, hem şehitlerimizin hatırasını yaşatmak hem de çocukların yüzünü güldürmek amacıyla düzenlendi. Erzurum halkı ve hayırseverler, projeye yoğun ilgi göstererek dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi. - ERZURUM