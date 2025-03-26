Erzurum'da Şehit Hatırası İçin Anlamlı Bayram Projesi - Son Dakika
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Erzurum'da Şehit Hatırası İçin Anlamlı Bayram Projesi

Erzurum\'da Şehit Hatırası İçin Anlamlı Bayram Projesi

Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanlığı, 'Bayramlıklarınız şehit abilerinizden' sloganıyla Ramazan Bayramı öncesinde yetiştirme yurdunda kalan çocuklara hediye paketleri hazırladı. Vakıf Başkanı Rıza Demir, bu projeyle şehitlerin hatırasını yaşatmayı ve bayram sevincini çocuklarla paylaşmayı amaçladıklarını belirtti. Proje, toplumun çeşitli kesimlerinden destek alarak dayanışmanın güzel bir örneğini sergiledi.

26.03.2025 12:48
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Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde anlamlı bir projeye imza attı. "Bayramlıklarınız şehit abilerinizden" sloganıyla düzenlenen program kapsamında, Erzurumlu şehitlerimizin aziz hatırası adına yetiştirme yurdunda kalan çocuklara bayramlık hediye paketleri hazırlandı.

Vakıf Başkanı Rıza Demir öncülüğünde başlatılan proje, büyük destek görerek toplumun takdirini kazandı. Özenle hazırlanan bayramlık paketler, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edilerek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Başkan Rıza Demir, yaptığı açıklamada, "Bu anlamlı projeyle şehitlerimizin adını yaşatmak ve onların aziz hatırasını geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla buluşturmak istedik. Bayram sevincini hep birlikte paylaşmak bizler için gurur verici" dedi.

Toplumun birçok kesiminden destek gören bu anlamlı etkinlik, hem şehitlerimizin hatırasını yaşatmak hem de çocukların yüzünü güldürmek amacıyla düzenlendi. Erzurum halkı ve hayırseverler, projeye yoğun ilgi göstererek dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Şehit Hatırası İçin Anlamlı Bayram Projesi - Son Dakika

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