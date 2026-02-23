Erzurum'da Sigara Karşıtı Yarışma - Son Dakika
Erzurum'da Sigara Karşıtı Yarışma

Erzurum\'da Sigara Karşıtı Yarışma
23.02.2026 16:07
Ortaokul öğrencilerine yönelik sigarayı bırakma farkındalığı yaratan yarışma düzenlendi.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nün hazırladığı, çocuk ve gençlerde sigara karşıtı farkındalık oluşturmak ve yetişkinleri sigarayı bırakmaya teşvik etmek amacıyla anlamlı bir yarışma hayata geçirildi. "Benim Kahramanım Sigarayı Bıraktı-Dumansız Bir Dünya Bırak, Bisikleti de Bizden Olsun" sloganıyla düzenlenen yarışma, ortaokul öğrencilerini kapsıyor.

Yarışmanın temel amacı; öğrencilerin, sigarayı bırakma sürecinde olan ya da sigara kullanan yetişkinleri Sigara Bırakma Polikliniğine yönlendirmesini sağlamak ve bu süreçte çocukların aktif rol alarak sağlık elçiliği görevini üstlenmesini teşvik etmek.

Yarışmaya, ortaokul öğrencisi olmak ve 9 Şubat - 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında sigara veya diğer tütün ürünlerini kullanan yetişkinleri Sigara Bırakma Polikliniğine yönlendirmek şartıyla katılım sağlanabilecek.

Yarışma sonunda en fazla sayıda yetişkini Sigara Bırakma Polikliniğine yönlendiren öğrenciye bisiklet hediye edilecek. Ayrıca başarılı öğrencinin okuluna teşekkür belgesi takdim edilecek.

Ödül töreninin, 17 Haziran 2026 tarihinde Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenmesi planlanıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Sigara Karşıtı Yarışma - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Erzurum'da Sigara Karşıtı Yarışma - Son Dakika
