Erzurum\'da Soğuk Hava Etkisini Artırıyor

Erzurum'da dün Aşkale ilçe merkezinde termometreler-24,6'yı, Tekman'da-24'ü ve Erzurum Ovası'nda ise-20,9 dereceyi gösterdi.
Kar yağışı sonrası etkisini artıran soğuk ve dondurucu hava Erzurum'da iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Dün -24,6'ya kadar düşen hava sıcaklıkları hayatı da zaman zaman olumsuz şekilde etkiliyor.
Meteoroloji Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü, bölgede bu gün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji çığ uyarısında da bulunarak bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.
Erzurum'da havanın 3 gün boyunca puslu olması daha sonra çok bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıkların düşmeye devam edeceği tahmin edilirken -26 derecelerin görüleceği ifade ediliyor. - ERZURUM
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2024 All Star'ın bu akşam yayınlanacak olan bölümünde yarışmacılar dans yeteneklerini sergileyecek. Ogeday'ın kıvraklığı ve figürleri ise dikkatleri üzerine çekiyor. Eğlenceli anların yaşandığı yarışmada diğer yarışmacılar da keyifli anlar yaşıyor.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim çalışmalarına ilişkin kampanya görsellerinin İstanbul, İzmir ve Ankara'da belediye baskısı nedeniyle bilboadlara asılamadığını söyledi. Akşener, "Bugün de istiyor ki bilboardsız seçim kampanyaları yapalım. Bu sefer önümüze engel çıkaran iktidar değil ana muhalefet, saray değil belediye, Saray değil, Saraçhane." dedi.
CHP'de İzmir ilçe adaylarının duyurulmasıyla ismi listede yer almayan Hacer Foggo, tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi. CHP lideri Özgür Özel ise konuyla ilgili açıklama yaparak büyük bir itiraz olduğunu belirtti.
İstanbul özelinde yapılan son ankette AK Parti'nin adayı Murat Kurum yüzde 40.67 ile ilk sırada, CHP'li Ekrem İmamoğlu ise yüzde 40.35 ikinci sırada yer aldı. Aday çıkarması durumunda DEM Parti'ye oy vereceklerini ifade edenlerin oranı ise yüzde 5.34 olarak belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Süper Lig'deki yenilikler hakkında açıklamalarda bulundu. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ve VAR kayıtlarının yayınlanması gibi konulara değinen Eröğüt, VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, yabancı gözlemcilerin Türk hakemliğinde belirleyici olacağını ve Merkez Hakemler Kurulu'nun yapısının değiştirileceğini ifade etti.
Kars'ta Sibirya soğuklarının etkisiyle termometreler eksi 21 dereceyi gösterdi. Soğuktan dolayı vatandaşların kirpikleri donarken, araçlar dondu. Bir manav ise sebzelerini soğuktan korumak için battaniyeyle örttü. Ağaçlar buzdan çiçek açarken, sokakta yürümek zorlaştı. Sokak köpekleri ve yaban hayvanları da soğuktan etkilendi.
Tutuklu bulunan TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi dün TBMM'yi karıştırdı. Özellikle kararı okuyan Bekir Bozdağ, eleştirilerin hedefi olurken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un orada olmaması dikkat çekti. Kurtulmuş'un kararın okunduğu gün bir dizi ziyaret için BAE'ye gittiği öğrenildi.
Çocuklarıyla Uludağ'da tatil yapan şarkıcı Yeliz Yeşilmen, "Bir fincan Türk kahvesi 200, tatlı 550, et yemeği ise 3 bin 700 TL" diyerek fiyatlara isyan etti.
Son Dakika › Yerel › Erzurum'da Soğuk Hava Etkisini Artırıyor - Son Dakika
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