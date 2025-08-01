Erzurum’da Sokak Hayvanları İçin Tedbirler Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Erzurum’da Sokak Hayvanları İçin Tedbirler Toplantısı Yapıldı

Erzurum’da Sokak Hayvanları İçin Tedbirler Toplantısı Yapıldı
01.08.2025 15:40  Güncelleme: 15:42
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, sokak hayvanlarına yönelik alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı. Belediyelerin sokak hayvanlarına yönelik bütçe ayırma zorunluluğu hatırlatıldı.

Erzurum'da "Sokak Hayvanlarına Yönelik Tedbirler" toplantısı gerçekleştirildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında "Sokak Hayvanlarına Yönelik Tedbirler" düzenlendi.

Orman Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya; 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda şu karalar alındı; Sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalar ve alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Bu kapsamda, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca belediyelerin kesinleşmiş bütçelerinin binde beşini sokak hayvanları için ayırmalarının yasal bir zorunluluk olduğu hatırlatıldı. Bu bütçenin yalnızca sokak hayvanlarıyla ilgili konularda kullanılacağı ve müfettişler tarafından sıkı şekilde denetleneceği ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı tarafından Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Ayrıca, sokak hayvanlarının ilçeler arasında sevki için hazırlanmış olan protokolün, hayvan verecek ilçe belediyeleri tarafından imzalanması gerektiği vurgulandı.

Kırsal alanda bulunan çoban köpeklerinin sahipleri tarafından mikroçip taktırılarak resmi olarak sahiplenilmeleri gerektiği belirtilirken, bu konuda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerinin denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini hızlandıracakları açıklandı.

Bakım evi kurma yükümlülüğü bulunan belediyelerin bu yöndeki çalışmalarını ivedilikle tamamlamaları gerektiği ifade edildi. Büyükşehir Belediyesi'nin, bakım evi kapasitesini artırmak ve doğal yaşam alanları oluşturmak amacıyla sürdürdüğü projeler hakkında da bilgi paylaşıldı.

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamındaki uygulamaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla, İçişleri Bakan Yardımcısı başkanlığında bir WhatsApp grubu kurulduğu, tüm belediyelerin gerçekleştirdiği günlük çalışmaların bu platform üzerinden paylaşılacağı bildirildi.

Bakanlık talimatları doğrultusunda, hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanlarının yerlerinin belirlenmesi ve en geç 90 gün içinde hizmete alınması gerektiği belirtildi.

Yer seçiminde sahipsiz hayvan sayısı, coğrafi durum gibi kriterlerin dikkate alınacağı ve belirlenen alanların en geç iki gün içerisinde Valiliğe bildirileceği ifade edildi.

Bakım evi kurma zorunluluğu bulunan belediyelerin, yönetmelik hükümlerine uygun alanlara ait yer bilgilerini (ada-parsel numarası, mülkiyet durumu vb.) Valiliğe iletmeleri gerektiği vurgulandı.

Yer tahsisine ilişkin taleplerin ilgili kurumlar tarafından hızlıca değerlendirileceği açıklandı.

Barınağı olmayan belediyelerin ise Büyükşehir Belediyesi ile derhal protokol imzalayarak kendi ekiplerini kurmaları, sahipsiz hayvan toplama çalışmalarını başlatmaları ve toplanan hayvanları ilgili bakım evlerine teslim etmeleri gerektiği belirtildi.

Toplama işlemlerinin yalnızca ihbarlara dayalı olmayacağı, ekiplerin 10 gün içerisinde mahalle ve köylerdeki tüm sahipsiz hayvanları tespit ederek toplayacağı bildirildi.

Toplanan hayvanlara ilişkin bilgilerin görevli belediye personeli tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün oluşturduğu WhatsApp grubunda günlük olarak paylaşılması gerektiği ifade edildi.

Aktif hale getirilen Pasin Ovası Belediyeler Birliği'ne ait Bakımevi'nin, kendi üyelerinden aldığı hayvan sayılarını, ölenler dahil düzenli olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile paylaşması gerektiği kaydedildi.

Toplama işlemlerinin, okulların açılma dönemine kadar tamamlanması hedeflenirken, belediyelerin bu sürece azami hassasiyet göstermeleri gerektiği vurgulandı.

Son olarak, Erzurum genelinde 21 belediyenin bulunduğu; bunlardan nüfusu 25 binin üzerinde olan Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Horasan, Oltu ve Pasinler ilçelerinin bakım evi kurma zorunluluğunun bulunduğu ve bu yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerinin beklendiği ifade edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum’da Sokak Hayvanları İçin Tedbirler Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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