Erzurum İl Su Kurulu, ilde su kaynaklarının etkin yönetimi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik başkanlığında toplandı.
Palandöken Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda, 23 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen toplantıda; İl Su Verimliliği Planları, Taşkın Yönetim Planları, İçme Suyu Kalitesi ve İnsan Sağlığı, Altyapı Yatırımları, Nitrat Direktifi ve İyi Tarım Uygulamaları gibi çeşitli konular görüşülerek kararlar alındı. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Erzurum'da Su Yönetimi Toplantısı - Son Dakika
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