Şubat Ayında Türkiye\'de 193 Bin 600 Taşıt Trafiğe Kaydedildi

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Türkiye'de Şubat ayında 193 bin 600 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum'da ise bir ayda 3 bin 495 aracın kaydı yapıldı, kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı 133 bin 810 oldu.

TÜİK Şubat 2024'e ait motorlu kara taşıtları rakamlarını açıkladı. Erzurum 133 bin 810 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Şubat ayında 3 bin 495 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 47'inci oldu. Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 67 bin 833 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 402, otobüs sayısı bin 236, kamyonet sayısı 29 bin 63, kamyon sayısı 6 bin 166, motosiklet sayısı 4 bin 859, özel amaçlı araç sayısı 749 ve traktör sayısı 21 bin 502 oldu.

Şubat ayında Erzurum'da 3 bin 495 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 303 otomobil, minibüs 63, otobüs 15, kamyonet 765, kamyon 105, motosiklet 56, özel amaçlı araç 3 ve traktör 185 adet olarak gerçekleşti. - ERZURUM