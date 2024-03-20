Türkiye'de Şubat ayında 193 bin 600 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum'da ise bir ayda 3 bin 495 aracın kaydı yapıldı, kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı 133 bin 810 oldu.
TÜİK Şubat 2024'e ait motorlu kara taşıtları rakamlarını açıkladı. Erzurum 133 bin 810 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Şubat ayında 3 bin 495 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 47'inci oldu. Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 67 bin 833 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 402, otobüs sayısı bin 236, kamyonet sayısı 29 bin 63, kamyon sayısı 6 bin 166, motosiklet sayısı 4 bin 859, özel amaçlı araç sayısı 749 ve traktör sayısı 21 bin 502 oldu.
Şubat ayında Erzurum'da 3 bin 495 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 303 otomobil, minibüs 63, otobüs 15, kamyonet 765, kamyon 105, motosiklet 56, özel amaçlı araç 3 ve traktör 185 adet olarak gerçekleşti. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Şubat Ayında Türkiye'de 193 Bin 600 Taşıt Trafiğe Kaydedildi - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal'da yapılan toplu açılış töreninde konuşma yaptı. Özel, açılışı yapılan yurt ve tesislerin önemine vurgu yaparak, 31 Mart seçimlerinden sonra daha fazla sosyal demokrat belediye başkanına sahip olacaklarını ve İstanbul'da belediye sayısını artıracaklarını belirtti.
Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Acı Ot Festivaline katılarak bitki örtüsüne dikkat çekti. Aras, bu bitkilerin Hipokrat'ın şifa otları olduğunu belirtti. Ayrıca, Bodrum'un kültürünü ve mimari yapısını korumak gerektiğini vurguladı.
Portekiz'de eski Başbakan Antonio Costa'nın istifasının ardından bugün erken genel seçimler düzenleniyor. Seçimde 19 siyasi parti yarışırken, ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Demokratlar'ın kurduğu Demokratik İttifak önde çıkıyor. Aşırı sağcı Chega'nın ise oylarının arttığı görülüyor. Sonuçların gece yarısından sonra açıklanması bekleniyor.
CHP Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, belediye başkan adaylarıyla 'Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi' imzaladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 400 belediye başkan adayı tarafından imzalanan 9 maddelik belge, kadın-erkek eşitliğini temel bir insan hakkı olarak kabul ediyor ve toplumun tüm kesimlerinin belediye hizmetlerinden eşit yararlanmasını ilke ediniyor. Belgeye imza atan belediye başkan adayları, politikalarını, projelerini ve bütçelerini toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak oluşturacaklarını ve kadınların karar alma süreçlerine dengeli katılımlarını sağlayacaklarını taahhüt ediyorlar.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024-2029 proje tanıtım toplantısında gelecek dönem hayata geçirmeyi planladıkları projeleri paylaştı.
Mardin'de düzenlenen 'Gençlik Aşkıyla Midyat' programında AK Parti'nin Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, gençlerle bir araya geldi. Şahin, ilçede gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi verirken, yerel seçimlerin önemine dikkat çekti ve gençlerden destek istedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde gerçekleşen Ahmet Şafak Konseri ve Cumhur İttifakı Proje Tanıtımı Programı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri sevdası ile hizmetten başka hiçbir kaygısı olmadıklarını dile getirirken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise; 'Kayseri'de tecrübenin adı Memduh Büyükkılıç'tır. Allah şahidim olsun, hizmet yağdırdı' dedi.
Vatandaşlara yaptığı uyarılarla popüler hale gelen Prof. Dr. Canan Karatay'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Ülkemizde kuruyemiş olarak tüketilen "kaju"nun yurt dışından geldiğini ve ilaçlı olduğunu belirten Karatay, "Ben hayatımda bir tane bile yememişimdir. Fındık, fıstık ve ceviz varken neden kaju yiyeyim" diye konuştu.
AK Parti ve MHP, Horasan ilçesinde düzenlenen mitinge katılarak desteklerini topladılar. AK Parti ve MHP yetkilileri, Horasanlılara daha güçlü bir Türkiye için çalışacaklarını ve ilçenin gelişimi için azimle çalışacaklarını belirttiler.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye meclis üyeleriyle buluşarak teşekkür etti. Büyükkılıç, meclis üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti ve şehirdeki seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Pakistan'da i bir üniversite öğrencisi, WhatsApp üzerinden İslam Peygamberine hakaret ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı. Aynı davadan yargılanan 17 yaşındaki bir başka öğrenci ise ömür boyu hapis cezasına mahkum oldu.
Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen DEAŞ terör örgütü mensubu 33 şüpheli eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan paylaştı.
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