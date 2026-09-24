Erzurum'da SYDV toplantısında ilçe vakıflarının performansları değerlendirildi - Son Dakika
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Erzurum'da SYDV toplantısında ilçe vakıflarının performansları değerlendirildi

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Erzurum\'da SYDV toplantısında ilçe vakıflarının performansları değerlendirildi
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Erzurum'da Vali Aydın Baruş başkanlığındaki SYDV toplantısında 2025 II. dönem ve 2026 I. dönemi vakıf çalışmaları ele alındı. 20 ilçe kaymakamı ve ilçe SYDV müdürlerinin katıldığı toplantıda yardımların hızlı ulaştırılması için koordinasyon vurgulandı.

Erzurum'da Vali Aydın Baruş başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) Performans Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2025 yılı II. Dönem ile 2026 yılı I. Dönemine ait vakıf çalışmaları, performans kriterleri ve il genelinde yürütülen sosyal yardım faaliyetleri masaya yatırıldı. Erzurum Valiliği toplantı salonunda düzenlenen koordinasyon toplantısına; Erzurum Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, 20 ilçe kaymakamı, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Haluk İlhan ile ilçe SYDV müdürleri katıldı.

Vakıfların Performansı ve Sosyal Yardımlar Ele Alındı

Toplantıda, Erzurum genelinde dezavantajlı vatandaşlara yönelik sürdürülen nakdi ve ayni yardımlar, projeler ve vatandaşların başvuru süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik atılan adımlar değerlendirildi. İlçe vakıflarının dönemlik performanslarının tek tek incelendiği koordinasyonda, yardımların ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ve etkin ulaştırılması için koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

Vali Aydın Baruş, sosyal devlet ilkesinin sahadaki en önemli uygulayıcıları olan vakıfların, vatandaşların derdine derman olmak için kesintisiz bir özveriyle çalışmaya devam edeceğini belirtti. Toplantı, ilçe vakıf müdürlerinin görüş ve önerilerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Aydın BaruşErzurumGüncelVakıfYaşamYerelSon Dakika

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