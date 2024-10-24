Erzurum\'da Tarihi Tabyada Temizlik

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"Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında Vali Mustafa Çiftçi tarafından Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğuna verilen Toparlak Tabyası'nın temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı.

İl Jandarma Komutanlığı Komando, Asayiş ve Destek Birlikleri ile Jandarma Arama Kurtarma, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timlerinin çalışmalarıyla tarihi tabyada başlatılan temizlik ve bakım çalışmaları sonuçlandırıldı. - ERZURUM