Erzurum'da termometreler 4,7'yi gösterdi - Son Dakika

Erzurum'da termometreler 4,7'yi gösterdi

Erzurum\'da termometreler 4,7\'yi gösterdi
Son Güncelleme: 30.08.2023 10:37

Ülkemizde etkisini sürdürmeye devam yüksek sıcaklık değerleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini yavaş yavaş azaltmaya başladı.

Ülkemizde etkisini sürdürmeye devam yüksek sıcaklık değerleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini yavaş yavaş azaltmaya başladı.

Erzurum'da dün en yüksek ve en düşük sıcaklık farkı ise 25,1 oldu. Erzurum Doğu Anadolu Gözlemevi'nde sıcaklık değeri 4,7 dereceye kadar düşerken, İspir ilçesi Çamlıkaya Beldesi'nde sıcaklık 29,8 olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum'un içinde olduğu bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Erzurum'da bu gün parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklığın 26 derecelere kadar çıkması bekleniyor. Erzurum'da sıcaklıkların bir hafta aynı şekilde olacağı tahmin ediliyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Çamlıkaya, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da termometreler 4,7'yi gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da termometreler 4,7'yi gösterdi - Son Dakika
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