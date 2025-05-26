Erzurum'da Toprak Kayması: 38 Ev Tahliye Edildi

(ERZURUM)- Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Uzundere ilçesi Çağlayan Mahallesi Şelale Mevkii'nde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili bölgede incelemelerde bulundu. Mahalledeki 38 evin tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin, Uzundere ilçesi Çağlayan Mahallesi Şelale Mevkii'nde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yaptığı incelemenin ardından, aktif eylem kütlesinin harekete geçmesi sonucunda mahalle yollarında yer yer 1-2 metrelik çökmeler, 3 hanede ağır hasar, 35 hanede hafif ve orta hasar meydana geldiği, bahçe ve sera alanlarında da toprak kaymasına bağlı olarak maddi hasar oluştuğu,38 hanenin tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı toprak kayması sonrasında, Çağlayan Mahallesi'nin yolu güvenlik amacıyla trafiğe kapatılırken, ulaşım eski yoldan sağlamaya başlandı.

Ayrıca, 27 Mayıs günü bölgeden hava fotoğrafları alınarak "LİDAR" ölçüm tekniğiyle ayrıntılı ölçümler gerçekleştirilecek ve AFAD Başkanlığı Risk Azaltma Genel Müdürlüğü'nden gelecek bilim heyeti bölgede kapsamlı incelemelerde bulunacak.

İnceleme sonrasında Uzundere İlçesinde Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında AFAD Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü temsilcileri katıldı.