Erzurum\'da Trafik Kazası: 3 Ölü

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) - Erzurum'da yol genişletme çalışması yapılan alana düşen otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Oltu-Erzurum kara yolunun Aksu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Oltu'da katıldıkları nişan töreninden Tortum'a dönerken sürücüsünün kontrolünden çıkan 25 FD 007 plakalı otomobil, yol genişletme çalışmasının sürdüğü alana düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevleri olay yerinde yaptıkları incelemede araçta bulunan Canpolat K, Ahmet Emin Ö. ve Yiğit Can Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Öte yandan bölgede son yıllarda sık sık ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının meydana gelmesi, vatandaşların tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, özellikle yolun tehlikeli bölümünde kalıcı önlemler alınmasını talep etti.