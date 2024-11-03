Erzurum\'da Trafik Kazası: İki Arkadaş Toprağa Verildi

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Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 arkadaştan Muhammet Yıldırım ve Muhammet Ayyıldız Oltu ilçesine bağlı Özdere Mahallesi'nde gözyaşları ile toprağa verildi.

İki arkadaşın Türk bayrağına sarılı tabutları Özdere mahallesine getirildi. Bu arada kılınan cenaze namazının ardından iki arkadaşın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazında Baba Abdurrahman Ayyıldız ve Hilmi Yıldırım arkadaş olan evlatlarının acısını birlikte yaşadılar. Cenaze namazına katılım oldukça yoğun olurken akrabaları törende gözyaşlarını tutamadı. - ERZURUM