Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kilo Ele Geçirildi

(ERZURUM) - Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince narkotik köpeği Hera ile yapılan aramada bir aracın bagajında saklanan 14 kilo 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Narkotik köpeği Hera ile yapılan aramada aracın bagajında saklanan 14 kilo 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili A.E. (28) ve O.E. (26) isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Erzurum Polisi'nin narkotik köpeği Hera'nın desteği ile gerçekleştirdiği başka bir operasyonda da 1 kilo 166 gram uyuşturucu madde, 3 bin 325 TL ve 300 dolar ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen H.T. (62) isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.