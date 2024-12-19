Erzurum'da 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' Programı Kutlandı - Son Dakika
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Erzurum'da 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' Programı Kutlandı

Erzurum\'da \'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları\' Programı Kutlandı

Cumhuriyetin 101. yılı kutlamaları ve Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı devam ediyor.

19.12.2024 17:32
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Cumhuriyetin 101. yılı kutlamaları ve Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mealinin okunmasının ardından, Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu Okul Müdürü Müdahir Bayrak programın açılışında yaptığı konuşmada, bu gibi projelerin çocukların milli ve manevi duygularının gelişmesine katkı sağladığını ifade ederek, programda emeği geçenlere teşekkür etti. ASH İl Müdürü Hasan Aykut, şehit yakınları ve gazilere yönelik bu gibi anlamlı etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

Konuşmasında şehitlik ve gaziliğin milletimiz için taşıdığı anlamı vurgulayan İl Müdürü Aykut, "Kahramanlık sadece geçmişin hikayesi değildir; bugün de ülkemize ve değerlerimize sahip çıkmak, kahramanlığın bir parçasıdır. Hepimiz birer Mehmetçik ruhuyla bu vatana hizmet etmeye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı. Etkinlik kapsamında hazırlanan şehitlerimize ithaf edilen slayt gösterisi, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Şehit yakınları ve gaziler duygu dolu anlarını paylaştı; öğrenciler, gazilere kahramanlık ve vatan sevgisiyle ilgili sorular yönelterek tecrübelerinden faydalandı.

Katılımcılar tarafından büyük bir takdirle karşılanan etkinlik, gençlerin milli birlik ve beraberlik bilincini güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Türkiye Yüzyılı, Etkinlikler, erzurum, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' Programı Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' Programı Kutlandı - Son Dakika
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