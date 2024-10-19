Erzurum'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı

Erzurum'da, İsrail tarafından şehit edilen Hamas'ın önde gelen liderlerinden Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

19.10.2024 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da, İsrail tarafından şehit edilen Hamas'ın önde gelen liderlerinden Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Lala Paşa Camii'nde bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına yoğun katılım oldu.

Sağlık çalışanlarının İsrail saldırılarının başladığı günden bugüne devam ettirdiği sessiz yürüyüşlerin 49'ncu haftasında hekim ve sağlık çalışanları gıyabi cenaze namazı sonrası terör, soykırım işgale karşı protestolarını sürdürdü.

Aile Hekimi Dr Ahmet Kar, burada yaptığı konuşmada, "İşgal atında yaşamak ölüm, düşmana karşı direnmek hayattır" deyip ölümü değil hayatı, diri olmayı, izzetli ve şerefli bir direnişi tercih eden, üzerine bombalar yağan bebekleri, çocukları, kadınları, yaşlıları ve çaresiz bırakılmış erkekleri en ön safta savunurken şehit olan Hamas lideri yiğit komutan Yahya Sinvar'ın şehadetini tebrik ediyor, İslam davası uğruna liderlerini defalarca şehid veren Hamas mücahidlerinin izzetli direnişini selamlıyoruz. İnanıyoruz ki Yahya Sinvar'ın 62 yaşında en ön safta bir lider olarak yiğitçe cihad ederken şehit olduğu sahneler ümmet için Allah'ın izniyle zalimlere karşı her cephede direniş ruhunu dirilten, yenileyen ve güçlendiren bir ilham kaynağı olacaktır" dedi.

"Hatırlamaya çalışıyoruz. Çünkü Gazze'yi unutmaya ve unutulmaya terk etsek, kendimize, bizi insan kılan özümüze sırt çevirmiş, gönlümüze ihanet etmiş olacağız" diyen Dr Ahmet Kar, "Hissediyoruz. Tüm bu yaşananlardan gözlerimizi çevirmek Filistinli mü'minlerin diri ve diriltici ruhuna kalbimizi kapamak olacak. Tefekkür ediyoruz. İnsanlık alemi olarak yaşadığımız bu zor günlerde tefekkür etmenin bizi hikayelerin derinliklerine yaklaştıran, yaşanan hadiselerdeki ibretleri, dersleri görmemize kapılar açan, bizlere akleden bir kalp ile yaşamayı öğreten yollardan olduğunu idrak ediyoruz. İnanıyoruz. Uçsuz bucaksız bir kainatın içinde, milyarlarca galaksinin arasında, yörüngesinde akıp giden küçücük bir dünyada yaşarken ansızın gelecek olan bir vakitte dağların, denizlerin, gökyüzünün zamanını doldurup paramparça olacağı o vadedilmiş güne iman ediyoruz. Korkarak ve ümit ederek bekliyoruz, işte o gün herkes çabasının karşılığını görecek" diye konuştu.

Gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından Şeyh Ahmet Yasin'in mektubu Aile Hekimi Dr. İbrahim Fatih Doğan tarafından okundu

Protesto yürüyüşüne müteakip Muhammet Şevket Gökşan hocanın duasının ardından program sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Yahya Sinvar, Orta Doğu, erzurum, İsrail, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 08:49:33. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.