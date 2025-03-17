Erzurum\'da Yaşlı Nüfus Artış Gösterdi

Erzurum'da 65 yaş üzeri ve "yaşlı nüfus" olarak ifade edilen vatandaş sayısı 74 bin 436 oldu. Bu da toplam nüfusun yüzde 10'nu kapsıyor.

Ülkemizde yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi iken son beş yılda %20,7 artarak 2024 yılında 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2019 yılında %9,1 iken, 2024 yılında %10,6'ya yükseldi. Yaşlı nüfusun 2024 yılında %44,6'sını erkek nüfus, %55,4'ünü kadın nüfus oluşturdu.

Erzurum'un toplam 745 bin 5 nüfusu bulunuyor. Bu nüfusun 371 bin 693'ü erkek, 373 bin 312'si ise kadınlardan oluşuyor. Erzurum'da yaşlı nüfusu oluşturan ve 65 yaş üzeri olarak tanımlanan nüfus 74 bin 436 olarak kayıtlara geçti. Bunlardan 33 bin 307'si erkek ve 41 bin 129'su kadın şeklinde oldu. Erzurum'da yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranına ise yüzde 10 oldu.

Erzurum'da en az bir yaşlı fert bulunan toplam hanehalkı sayısı 55 bin 121 olurken, hanehalkı tipi istatistiklerine bakıldığında; tek kişilik hanehalkı 13 bin 644, tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı 26 bin 831, en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı 13 bin 682 ve çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkı 964 adet oldu.

Erzurum'da en az bir yaşlı fert bulunan hanehalklarının toplam hanehalkı içindeki oranı yüzde 26,7 oldu. Tek kişilik yaşlı hanehalklarının toplam hanehalkı içindeki oranı yüzde 6,6 olurken, Tek kişilik yaşlı hanehalklarının toplam tek kişilik hanehalkı içindeki oranı yüzde 36,4 oldu. Cinsiyete göre tek kişilik yaşlı hanehalkı oranı ise erkekler yüzde 26 ve kadınlarda yüzde 74 şeklinde oldu. - ERZURUM