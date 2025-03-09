- Erzurum'da yaşlıların kızak keyfi

Kızak için çocuklar gibi kavga ettiler, yarıştılar, gönüllerince eğlendiler

ERZURUM - Erzurum'da yaşlıların karda kızak keyfi ve şakalaşmaları yürekleri ısıttı.

Tortum ilçesi Suyatağı Mahallesi'nde bir grup yaşlı vatandaş, kendi elleriyle yaptıkları kızaklarla gönüllerince eğlendi. Zaman zaman şaka ile karışık kızak kavgası yapan yaşlılar, gençlere taş çıkarırcasına yokuş aşağı yarış yaptılar. Yaşlıların adeta çocukluklarına döndüğü o anlarda ortaya çıkan görüntüler ise gülüşmelere neden oldu.