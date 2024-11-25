Erzurum\'da Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

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"Benim Maraş\'ta ne işim var?"

(ERZURUM) - Erzurum'da dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı aralıksız sürerken, çoğunluğu kırsal mahalle olmak üzere bin 133 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ise kar temizleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Erzurum'da hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye düşerken kar yağışı ile cadde ve sokaklar beyaza büründü. Park halindeki araçların üstü karla tamamen karla kaplandı.

Kara yolları ulaşımında aksamalar yaşanıyor

Kar yağışı Erzurum'da şehirler arası ve şehir içi yollarda da ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzurum- Erzincan, Erzurum- Kars, Erzurum- Bayburt ve Erzurum- Bingöl kara yollarında zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kent genelinde çoğunluğu kırsal mahalle olmak üzere bin 133 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde ve şehir içinde kar temizleme çalışması başlattı. Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda aksama yaşanmaması için tuzlama ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erzurum'da kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti

Yoğun kar yağışının ardından Erzurum'da kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Palandöken Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı belirtildi. Kayak sezonunun hazırlıklarının devam ettiği merkezde, kar yağışı kayak severleri de sevindirdi. Karın tadını ise her zaman olduğu gibi çocuklar çıkardı.