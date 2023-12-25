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Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı ve Fırtına Etkisini Azalttı - Son Dakika
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Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı ve Fırtına Etkisini Azalttı

Erzurum'da hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtınalı hava etkisini azalttı. Ancak olumsuz hava şartları devam ediyor. Okullar tatil edilirken, belediye ekipleri kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum\'da Yoğun Kar Yağışı ve Fırtına Etkisini Azalttı
25.12.2023 - 10:44,  Güncelleme: 10:46
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Erzurum'da hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtınalı hava etkisini azalttı. Ama olumsuz hava şartları devam ediyor.

Özellikle pazar günü şiddetli fırtına ile başlayan olumsuz hava şartları akşam saatlerine doğru yerini şiddetli kar yağışı ve sert rüzgara bıraktı. Okulların bir gün tatil edildiği Erzurum'da haftanın ilk günü güneşli olmasına rağmen şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar hem araçlarıyla hem de yaya olarak zor anlar yaşadı. Kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar karla kaplanırken, belediye ekipleri araç ve personellerle kar küreme çalışması yaptı.

Bu arada belediyeler şehir merkezleri ve köylerde, karayolları ekipleri ise şehirlerarası yollarda çalışmalarına devam ediyor. Erzurum- Rize kara yolunda kar ve tipi nedeniyle kapatılan Ovit Tüneli, yeniden ulaşıma açıldı. Erzurum'u Bayburt'a bağlayan Kop Dağı Geçidi'de, sabah saatlerinde kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Ancak Kop Dağı Geçidi'nde buzlanma ve tipinin devam etmesi sebebiyle çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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