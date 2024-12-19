Erzurum\'da Yurt Denetim Toplantısı

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Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yurt denetim toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik ve paydaş kurumların katılımıyla yapılan toplantıda, komisyon üyeleri Vali Çiftçi'ye yıl içerisinde yapmış oldukları denetimler hakkında bilgi verdi. Komisyon üyeleri, Vali Çiftçi'ye; Milli Eğitim, Yatılı Kur'an Kursu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtların, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işletilip işletilmediği ile çocukların sosyal, fiziksel ve psikolojik durumlarının yakından takip edildiğine ilişkin detaylı bilgi sundu. Vali Çiftçi, toplantı sonunda komisyon üyelerine teşekkür ederek, çalışmalara ilişkin gerekli gördüğü talimatları verdi. - ERZURUM