Erzurum\'da Zabıta Ekiplerinden Dilencilere Operasyon

Erzurum'da zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kentin dört bir yanında dilenen şahıslara operasyon yapıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, özellikle Ramazan ayında insanların duygularını istismar ederek dilenen şahıslara nefes aldırmıyor. Ancak bütün denetim ve uygulamalara rağmen dilenciliği adeta meslek haline getiren şahıslar alışkanlıklarını bırakmıyor. Erzurum'da Palandöken ilçesinde çöp konteynerinin yanında kendine dilenmek için adeta bir tezgah açan kadın, zabıta görevlilerince hakkında işlem yapılmak üzere bulunduğu yerden alındı. Kadının küçük çocuğunu da dilenciliğine alet ettiği görüldü. Bu arada zabıta ekiplerinin kadını işlem yapmak için araca aldığı anlarda bir vatandaşın yardım için geldiği ancak gerçeği öğrenince vazgeçtiği görüldü.

Erzurum'da zabıta ekipleri, kent merkezinde vatandaşların yoğun olduğu yerlerle birlikte hastanelerde de mesken tutan dilencilere yönelik operasyonlar yaptı. Operasyonlarda ele geçirilen paralar ve dilenciliği meslek edinen şahısların rahatlığı gözlerden kaçmadı. - ERZURUM